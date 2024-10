Penyelam yang melakukan perjalanan sendiri menemukan bangkai kapal di Cornwall

A diver who decided to carry out a solo dive off Cornwall’s north coast rather than waste the day when her buddy felt unwell is delighted that she did so. That was the day this summer Rachael Edmans chanced on a shipwreck that appeared to have been forgotten since its sinking almost 130 years ago.

Escurial dan sekoci penyelamat Hayle FH Harisson (John Charles Burrow / Arsip Nasional / Picryl)

Escurial

Escurial adalah kapal uap berulir dengan layar sekunar yang terbuat dari besi yang dibangun pada tahun 1879 oleh Alex Stephens dari Lighthouse, Govan, untuk Raeburn dan Verel dari Glasgow. Pada hari tenggelamnya kapal tersebut, kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Cardiff membawa batu bara menuju pelabuhan Adriatik Fiume, yang sekarang Rijeka di Kroasia.

Cuaca berubah dengan cepat, sangat dingin dan disertai angin kencang, tetapi diduga ada kebocoran di ruang mesin yang menyebabkan kapal tenggelam. Foto tersebut menunjukkan sekoci penyelamat FH Harisson, yang telah dikirim melalui darat dari Hayle sejauh hampir 50 mil, masih di atas pasir di Pelabuhan.

Di atas dan di bawah: Pemandangan bangkai kapal Escurial (Rachael Edmans)

Penyelaman solonya menghasilkan penemuan bangkai kapal di Cornwall 10

Tim penyelamat mencoba memasang sistem tali pelampung, tetapi gagal mencapai kapal yang terdampar dan akhirnya awak kapal harus berenang menyelamatkan diri, sementara tim penyelamat membentuk rantai manusia ke laut untuk menarik mereka keluar. Hanya sembilan dari 20 orang yang selamat.

Namun, warga sekitar saat ini tampaknya tidak menyadari keberadaan bangkai kapal tersebut ketika Edmans menanyakan apakah lokasi tersebut pernah diselami. “Banyak yang mengatakan tidak, sudah hilang, atau tidak tahu di mana lokasinya,” ungkapnya. penyelam.

Bangkai kapal itu berada di sekitar Gull Rock pada kedalaman 8-9 m saat air surut dan 15 m saat air pasang, dan dapat terkena arus yang kuat, kata Edmans. Untuk itu, Anda juga perlu berenang jauh dari pantai.

"Saya pertama kali menemukan jangkar itu secara tidak sengaja," katanya. "Saya melakukan penyelaman solo karena teman saya sakit dan saya tidak ingin melewatkan kesempatan itu – Portreath berubah drastis dalam waktu satu hari."

'Tercengang – dan gugup'

Mengenai penemuan bangkai kapal, Edmans berkata: "Saya benar-benar terkejut – dan gugup. Saya selalu merasa kehilangan, karena banyak orang meninggal di sana. Saya suka menganggap ikan-ikan itu adalah jiwa yang hidup.

“Bangkai kapal itu menutupi sebagian besar dasar laut. Saya mengambil beberapa foto dan video, lalu saya perlahan-lahan muncul ke permukaan untuk melihat di mana saya berada dan menentukan arah. Setelah itu saya mengajak teman-teman saya untuk menunjukkannya kepada mereka, karena sekarang saya dapat menemukan bangkai kapal itu menggunakan navigasi alami.”

Penyelam dan ubur-ubur (Rachael Edmans)

Rachael Edmans biasanya fokus pada pemotretan satwa liar, baik di bawah air maupun di atas permukaan air

Edmans, yang merupakan seorang PADI Divemaster, berkata: “Saya menyelam dengan siapa saja, dan telah mendapatkan banyak teman baik yang melakukan apa yang kami sukai bersama.

“Saya tidak sering menyelam sendiri; saya lebih sering menggunakan teman. Saya memang memiliki kualifikasi untuk menyelam sendiri, tetapi bagi saya lebih baik jika ditemani seseorang. Itu hanya hari itu – saya tidak melewatkan kesempatan untuk basah!”

