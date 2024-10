'Kapal hantu Pasifik' akhirnya terlacak

Bangkai kapal USS Stewart, a century-old destroyer that earned the peculiar distinction of serving in the Pacific under both American and Japanese flags during WW2, has been discovered more than 1km deep off the northern California coast by a team of undersea investigators.

USS Stewart (DD-224) ditemukan selama ekspedisi kolaboratif antara perusahaan survei kelautan robotik Ocean Infinity, Air/Sea Heritage Foundation nirlaba, perusahaan sumber daya budaya SEARCH, Kantor Suaka Laut Nasional NOAA, dan Komando Sejarah & Warisan Angkatan Laut (NHHC).

Citra sonar aperture sintetis beresolusi tinggi dari USS Stewart (Ocean Infinity)

Bangkai kapal itu terletak di dalam NOAASuaka Laut Nasional Cordell Bank di area yang sesuai dengan catatan sejarah tentang penenggelamannya yang disengaja sebagai bagian dari latihan angkatan laut pada tanggal 24 Mei 1946.

Dibangun di Philadelphia dan diresmikan pada bulan September 1920, Stewart selesai dibangun terlambat untuk ikut serta dalam PD I tetapi sempat terlibat dalam aksi garis depan pada PD II.

Pada tahun 1941 setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, kapal ini ditempatkan di Manila, Filipina sebagai bagian dari Armada Asia Angkatan Laut AS, yang sebagian besar terdiri dari kapal perang usang. Rusak selama pertempuran pada bulan Februari 1942, sebuah kecelakaan aneh kemudian menjebak kapal perusak tersebut di dok kering perbaikan di Jawa, Indonesia, yang memaksa awaknya meninggalkan kapal saat pasukan Jepang bergerak masuk.

Haluan USS Stewart (Ocean Infinity)

Buritan (Ocean Infinity)

Pemandangan lain dari buritan (Ocean Infinity)

Setahun kemudian, perbaikan Stewart dimasukkan ke dalam layanan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang sebagai Kapal Patroli No 102, dan pilot Sekutu mulai melaporkan penampakan kapal perusak tua AS yang beroperasi jauh di belakang garis musuh – sehingga memunculkan legenda “Kapal Hantu Pasifik”.

Misteri terpecahkan

Misteri ini baru terpecahkan setelah perang berakhir, ketika Stewart ditemukan mengapung di Kure, Jepang.

Ditugaskan kembali ke Angkatan Laut AS dalam apa yang digambarkan sebagai "upacara emosional" pada tanggal 29 Oktober 1945, ia ditarik pulang ke San Francisco untuk "dimakamkan di laut" sebagai kapal target pada tanggal 24 Mei 1946, menyerap tembakan roket, angkatan laut, dan senapan mesin selama lebih dari dua jam sebelum tenggelam.

Para perwira memberi hormat saat lagu kebangsaan AS dimainkan selama upacara pengaktifan kembali Stewartdek depan kapal, saat berlabuh di Hiro Wan, Jepang. Komandan baru Letnan Komandan Harold H Ellison berada di urutan ketiga dari kanan (US Navy / Arsip Nasional)

Arriving under tow in San Francisco Bay, California in early March 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Cerita USS Stewart tetap dipertahankan keberadaannya oleh para sejarawan dan penggemar angkatan laut, tetapi lebih dari 78 tahun berlalu sebelum tempat peristirahatan terakhirnya ditemukan.

Samudra Tanpa Batas ingin menguji beberapa teknologi bawah lautnya yang baru, jadi berkonsultasi dengan organisasi lain yang terlibat dalam ekspedisi tersebut untuk mengidentifikasi target yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Baru sekarang terungkap, pada awal Agustus perusahaan tersebut mengerahkan tiga AUV HUGIN 6000 untuk mencari bangkai kapal USS Stewart.

Dilengkapi dengan sonar aperture sintetis beresolusi tinggi dan sistem gema multibeam, AUV diprogram untuk melakukan pencarian simultan selama 24 jam di area dasar laut yang luas. Hasilnya adalah gambar yang jelas dari kapal yang tenggelam yang muncul dari kedalaman 1,070m.

Citra multibeam dari USS Stewart (Laut Tak Terbatas)

Sebagian besar masih utuh

Pemindaian awal menunjukkan 96m Stewart sebagian besar masih utuh, dengan lambungnya bersandar hampir tegak di dasar laut. Tingkat pelestariannya dinilai luar biasa untuk kapal seusianya, menjadikannya salah satu contoh kapal perusak "fourstacker" Angkatan Laut AS yang paling terawat yang diketahui ada.

Survei sonar resolusi tinggi tambahan kemudian dilakukan, bersama dengan inspeksi visual terperinci dari lokasi tersebut menggunakan ROV untuk menyediakan umpan video langsung kepada para ahli di darat. Data yang dihasilkan diberikan kepada Cordell Bank National Marine Sanctuary untuk mendukung penilaian lingkungan di masa mendatang dan kepada Komando Sejarah dan Warisan Angkatan Laut untuk membantu pengelolaan situs di masa mendatang.

Stewart, yang telah dibom oleh pesawat, diserang dengan senjata 40mm (US Navy / Arsip Nasional)

Tenggelam akibat tembakan pada tanggal 24 Mei 1946. Bendera Jepang yang dicat di tengah kapal mencerminkan tugas Stewart pada tahun 1943-1945 Kapal Patroli 102 (Angkatan Laut AS / Arsip Nasional)

USS StewartPara pelaut mulai menyebut kapal mereka sebagai “RAMP-224,” gabungan dari nomor lambung kapal angkatan laut dan istilah slang pada masa itu untuk tawanan perang yang kembali atau “Personel Militer Sekutu yang Dipulihkan”. “Jelas mereka memikirkan Stewart lebih seperti teman kapal daripada kapal,” komentar Yayasan Warisan Udara/Laut presiden Russ Matthews.

“Saya berbicara atas nama seluruh tim ekspedisi ketika saya mengatakan bahwa kami semua sangat puas telah membantu menghormati warisan dan memori para veteran tersebut sekali lagi,” kata Dr. James Delgado dari CARI.

“Kereta USS Stewart "Ini merupakan kesempatan unik untuk mempelajari contoh desain kapal perusak awal abad ke-20 yang terawat baik. Kisahnya, dari dinas Angkatan Laut AS hingga penangkapan Jepang dan kembali lagi, menjadikannya simbol kuat dari kompleksitas Perang Pasifik."

