Haluan kapal penjelajah ikonik PD II ditemukan di Kepulauan Solomon

Haluan USS New Orleans hancur terkena torpedo Jepang di Kepulauan Solomon pada tanggal 30 November 1942 – namun, setelah ditambal dengan potongan kayu kelapa, kapal penjelajah berat tersebut tidak hanya berhasil kembali ke Amerika Serikat tetapi juga terus terlibat dalam pertempuran penting hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Keberadaan bagian depan kapal sepanjang 46 m itu tetap tidak diketahui hingga beberapa hari yang lalu, ketika tim yang dipimpin oleh Robert Ballard dan Ocean Exploration Trust miliknya menemukan dan mengambil gambar bangkai kapal yang ikonik itu di kedalaman Iron Bottom Sound.

(Nautilus Live, NOAA / Yayasan Eksplorasi Laut)

Terobosan ini terjadi pada tanggal 6 Juli ketika tim di kapal ekspedisi NOAA Ocean Exploration Nautilus menyebarkan ROV untuk menyelidiki tanda yang ditemukan selama operasi pemetaan dasar laut yang dilakukan dari kapal permukaan tanpa awak milik Universitas New Hampshire DriX.

Anomali itu terlalu kecil untuk menjadi bangkai kapal, tetapi tampaknya tidak alami. Tim menghabiskan waktu empat jam untuk mengambil gambar lokasi bangkai kapal, yang terletak di kedalaman 675 m. Para arkeolog di atas kapal bergabung dengan para ahli dari negara-negara yang terlibat dalam PD II, yaitu AS, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, untuk memeriksa rekaman yang disiarkan langsung bersama-sama.

Mereka berhasil membedakan detail struktur yang cukup, bercak-bercak cat yang tersisa, dan jangkar yang diukir dengan kata-kata "Navy Yard" untuk memungkinkan identifikasi yang positif. Menara depan yang hilang tidak ditemukan bersama bagian haluan.

(Nautilus Live, NOAA / Yayasan Eksplorasi Laut)

17 bintang pertempuran

Dengan 17 bintang pertempuran, New Orleans (CL/CA-32) adalah salah satu kapal Angkatan Laut AS yang paling banyak mendapat penghargaan pada Perang Dunia II, dan awaknya termasuk di antara individu yang paling banyak mendapat penghargaan.

Pimpinan Angkatan Laut AS New OrleansKapal penjelajah kelas-A memiliki panjang 179 m. Dilengkapi dengan lapisan baja tipis tetapi digolongkan sebagai kapal penjelajah berat karena senjatanya berukuran 8 inci, kapal ini dibangun di Brooklyn dan diluncurkan pada tahun 1933.

New Orleans telah terlibat dalam pertempuran di Laut Koral, Midway, dan Kepulauan Solomon Timur ketika, selama Pertempuran Tassafaronga, ia berhadapan dengan torpedo Long Lance Jepang.

Hal ini meledakkan magasin dan tangki bahan bakar di bagian depan, merobek seluruh bagian depan. Haluan yang terputus berayun di sisi kiri, membuat beberapa lubang di lambung kapal sebelum tenggelam di buritan, merusak baling-baling di sisi kiri kapal.

Lebih dari 180 dari 1,183 awak kapal tewas saat bencana ini terjadi. Orang-orang lainnya tetap berada di pos mereka saat kapal mulai banjir, dan berhasil mengarahkan kapal ke pelabuhan Tulagi di dekatnya, meskipun tiga orang lainnya tewas dalam proses tersebut.

New Orleans di bawah jaring kamuflase di Tulagi sedang menjalani perbaikan lapangan (Angkatan Laut AS)

Dengan menggunakan batang pohon kelapa, para penyintas mampu membuat New Orleans cukup layak laut untuk memungkinkannya berlayar – dengan arah mundur – ke Sydney, Australia. Di sana baling-baling diganti dan haluan sementara dipasang sebelum ia berlayar, lagi-lagi dengan arah mundur, ke Puget Sound Navy Yard.

USS New Orleans di Puget Sound, setelah perbaikan pada tahun 1943 (Angkatan Laut AS)

Dengan haluan baru dan menara depan yang dipasang, USS New Orleans kembali beraksi pada bulan Oktober 1943 dan terlibat dalam pertempuran di Pulau Wake, Kepulauan Marshall dan Caroline, serta Pertempuran Teluk Leyte, serta ikut serta dalam invasi Okinawa dan Filipina.

Dia berada di Teluk Subic saat permusuhan berakhir pada tahun 1945, dinonaktifkan pada tahun 1947, dan dibesituakan pada tahun 1959.

“Seharusnya kapal ini tenggelam, tetapi berkat upaya heroik awaknya dalam mengendalikan kerusakan, USS New Orleans “menjadi salah satu kapal penjelajah AS yang paling parah rusaknya dalam Perang Dunia Kedua yang benar-benar selamat,” komentar Samuel J Cox, direktur Komando Sejarah & Warisan Angkatan Laut AS (NHHC), yang juga mendukung ekspedisi tersebut.

"Menemukan haluan kapal ini merupakan kesempatan untuk mengenang pengorbanan awak yang gagah berani ini, bahkan pada salah satu malam terburuk dalam sejarah Angkatan Laut AS," katanya. Ekspedisi Iron Bottom Sound akan terus berlanjut hingga 23 Juli.

