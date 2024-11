Detektif bangkai kapal temukan kapal uap bersenjata PD I yang ditorpedo

Para peneliti telah menemukan apa yang mereka yakini sebagai bangkai kapal HMS Stephen Furness, kapal uap bersenjata PD I tenggelam pada tahun 1 di Laut Irlandia.

Penemuan ini merupakan bagian dari proyek “Menuju Koleksi Nasional” dari Dewan Penelitian Seni & Humaniora UKRI (AHRC), sebuah inisiatif yang dirancang untuk menghubungkan koleksi terpisah di museum, galeri, perpustakaan, dan arsip Inggris menjadi jaringan permanen.

Melacak Stephen Furness ditampilkan dalam salah satu dari lima sub-proyek: tiga tahun, £2.9 juta Perairan yang Belum Dijalani kolaborasi 25 organisasi Inggris yang dipimpin oleh Historic England (HE).

Kartu pos foto oleh Gibson yang menunjukkan Stephen Furness

Kapal uap sepanjang 88 m itu dibangun di West Hartlepool sebagai kapal penumpang untuk Tyne Tees Steam Shipping Co, yang dinamai sesuai nama ketuanya dan diluncurkan pada tahun 1910 untuk mengangkut hingga 370 penumpang antara Newcastle dan London.

Stephen Furness menjadi kapal uap bersenjata milik Angkatan Laut Kerajaan saat PD I meletus, bertugas di rute menuju Murmansk di Rusia. Tugas kapal-kapal tersebut adalah menegakkan blokade dengan mencegat dan menaiki kapal-kapal asing.

Dia sedang menuju dari Lerwick ke Liverpool untuk perbaikan pada tanggal 13 Desember 1917, ketika dia terlihat oleh kapal selam Jerman UB-64 di Selat Utara, 16 km sebelah timur pintu masuk Strangford Loch dan sebelah barat Pulau Man.

Sebuah torpedo menghantamnya di antara anjungan dan cerobong asap, mengakibatkan ledakan ketel uap. Kapal tenggelam hanya dalam waktu tiga menit, sebelum sekoci penyelamatnya dapat diluncurkan, yang menyebabkan tewasnya 95 awak kapal dan enam perwira. Hanya 12 orang yang selamat.

kedalaman 90m

Data pemindaian sonar multibeam yang dikumpulkan oleh kapal penelitian Universitas Bangor Pangeran Madog digunakan untuk menganalisis dimensi sejumlah lokasi bangkai kapal di wilayah tersebut, dan informasi ini digabungkan dengan sumber arsip seperti catatan perang kapal selam Jerman.

Kapal penelitian 35m Prince Madog (Universitas Bangor)

Tim juga mempelajari simulasi kondisi angin dan pasang surut pada saat tenggelam untuk melacak saat-saat terakhir kapal, berdasarkan penyebaran empat mayat yang ditemukan jauh di sepanjang pantai Wales Utara.

Hasilnya menunjukkan bahwa catatan meteorologi dan model hindcast dapat digunakan lebih sering untuk membantu menemukan kapal yang hilang ketika informasi posisi lainnya terbatas.

Bangkai kapal tersebut terletak di kedalaman 90m dan sebelumnya diduga merupakan bangkai kapal kargo Swedia Maja, ditorpedo dengan hilangnya sembilan nyawa sebulan sebelum perang berakhir. Para peneliti sekarang percaya mereka telah menemukan MajaSisanya beberapa mil lebih jauh ke selatan.

“Kemungkinan identifikasi HMS Stephen Furness adalah contoh yang cemerlang dan mengharukan tentang potensi data warisan maritim Inggris dan kesaksian atas kolaborasi dan kerja detektif yang luar biasa dari tim Unpath'd Waters,” komentar HE Barney Sloane, penyelidik utama Unpath'd Waters.

“Warisan maritim Inggris sangat kaya, dan proyek kami bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengakses, menghubungkan, dan menelusuri warisan ini dengan cara baru untuk menciptakan pengetahuan dan cerita baru. Hasil ini merupakan contoh luar biasa tentang betapa pentingnya upaya semacam itu.”

Peta yang menunjukkan lokasi bangkai kapal, posisi kapal selam yang tercatat pada saat serangan, dan tempat para pelaut yang selamat dijemput (Universitas Bangor)

Hambatan yang terlarut

“This remarkable discovery demonstrates what can be achieved when cultural heritage organisations come together to push forwards the development of an inclusive, unified, accessible, inter-operable and sustainable UK digital collection,” said Menuju Koleksi Nasionaldirektur program Rebecca Bailey.

"Menuju Koleksi Nasional adalah tentang menghubungkan dan membuka akses ke warisan Inggris – untuk semua orang, bukan hanya peneliti akademis. Kami ingin menghilangkan hambatan antara orang, koleksi, dan penelitian – besar dan kecil, ilmiah dan budaya, nasional dan regional.

“Keempat pelaut yang terdampar di pantai Wales Utara memberikan kesempatan untuk menggunakan analisis ilmiah yang inovatif untuk menginformasikan teori kami tentang bangkai kapal tersebut. Namun, penting untuk melihat gambaran yang lebih besar di sini; tidak peduli di mana bangkai kapal HMS Stephen Furness berakhir, mereka adalah empat orang dari seratus orang yang kehilangan nyawa ketika kapal tenggelam.

“Sangat mudah untuk terhanyut dalam kegembiraan mencari bangkai kapal yang hilang, tetapi penting juga untuk mengingat tragedi kemanusiaan yang terkait erat dengan hal ini.”

Pemandangan lain yang dimodelkan dari bangkai kapal (Universitas Bangor)

Akhir pekan peringatan bersama PADI

Pelatihan agency PADI is inviting divers to explore the wrecks of WW1 and WW2 wrecks on guided dives with partnered dive-centres around the UK this weekend, with Remembrance Sunday on 10 November and Remembrance Day on the Monday.

Pusat-pusat yang berpartisipasi termasuk Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre, Dive Rutland, DiveUK, DV Diving, Gatwick Scuba, Indigo Elite Divers, Ocean Turtle Diving, Old Harbour Dive Centre, ORCA Scuba Diving Academy, Oyster Diving dan Teign Diving Centre telah berkomitmen untuk mendukung terciptanya pengalaman yang "menghubungkan penyelam dengan masa lalu dan masa depan lautan", kata PADI.

Penyelaman ini dijanjikan untuk “menggabungkan kenangan penuh hormat dengan kesempatan untuk memahami situs bersejarah ini dari perspektif baru”. Hubungi kantor polisi terdekat Pusat menyelam PADI for more information.

