Menyelami dunia gua tersembunyi di Biak

Jauh dari jalur yang biasa dilalui, seperti yang sering dilakukannya, penyelam-penjelajah PIERRE CONSTANT mencari situs-situs gua di pulau Papua Barat tempat pasukan Jepang pernah menggali jaringan bawah tanah selama Perang Dunia Kedua

Pulau utama kepulauan Biak terletak di Teluk Cenderawasih, dekat pesisir utara provinsi Papua Barat, Indonesia. Meskipun 90% penduduk Papua daratan beragama Kristen, 50% penduduk Biak beragama Islam, meskipun awalnya menganut agama animisme, karena budaya Biak Numfor merupakan budaya Melanesia.

Pulau ini pertama kali terlihat oleh navigator Portugis Jorge de Meneses pada tahun 1526, dan navigator Spanyol Alvaro de Saavedra berlayar dua tahun kemudian.

Selama Perang Dunia II, Biak merupakan benteng bagi Tentara Kekaisaran Jepang. Menjelang akhir perang, 11,000 tentara IJN bersembunyi di gua-gua hutannya dengan banyak amunisi dan sembilan tank ringan Tipe 95 HaGo, menunggu pasukan AS pimpinan Jenderal McArthur.

Gua Jepang, 5 km dari Kota Biak, merupakan bagian dari sistem yang membentang sejauh 3 km menuju Pantai Parai dan menyediakan tempat perlindungan bagi 3,000 tentara Jepang. Namun, setelah sebuah pesawat AS ditembak jatuh oleh rudal yang ditembakkan dari sana, pasukan Amerika mulai mengebom situs tersebut, membantai orang-orang di dalamnya.

Pada akhir Pertempuran Biak, yang berlangsung sejak pendaratan AS pada 27 Mei hingga 17 Agustus 1944, AS telah menderita 3,000 korban jiwa dan 474 orang tewas, sementara pasukan Jepang menderita 6,100 korban jiwa dan 450 orang ditawan. Komandan mereka, Kolonel Kizume Naoyuki, gugur. hara kiri.

Teluk Jepang

Setelah perjalanan dua hari dari Prancis via Jakarta, pesawat saya mendarat di Biak pukul 5.30 pagi. Saya jet lag, dan butuh dua hari untuk pulih.

Saya menuju Gua Jepang (Teluk Jepang) di belakang sepeda motor milik Jake, Hotel Asana BiakResepsionis. Dilapisi lumut hijau, jalan setapak semen mengarah ke tangga yang menghilang ke bawah tanah secara zig-zag.

Lubang runtuhan di Gua Jepang

Pintu masuk gapura menuju gua

Pintu masuk lengkungnya agak basah, seperti katedral, dengan air menetes dari langit-langit. Ruangan yang sangat besar itu memperlihatkan pintu keluar di sebelah kanan dan satu lagi yang sangat besar di sebelah kiri. Pecahan botol berserakan di mana-mana.

Saya menemukan tulang berwarna cokelat keemasan yang tertanam di dasar gua. Tirai tanaman merambat dan akar yang mengesankan membentang di dinding sebelah kiri, yang membuka ke sebuah lubang besar. Situs ini sungguh mengesankan.

Pohon-pohon pandan ramping dengan mahkota daun berduri panjang berdiri tegak di tengah lubang runtuhan, menambahkan sentuhan Jurassic Park pada lingkungan yang mencekam ini. Tong-tong tua Jepang yang berkarat dapat ditemukan di kaki tanaman rambat yang menggantung.

Jalan setapak itu melingkari bagian dalam, menanjak perlahan menuju sebuah bukit yang menghadap ke inti lubang. Tiba-tiba, Jake menunjuk seekor ular cokelat tembaga, panjangnya sekitar 1 meter, sedang beristirahat tak bergerak tepat di depanku.Mangabasio!", dia memperingatkan, sambil mundur selangkah. "Beracun!"

Ular Wekanampo berbisa

Saya mengambil beberapa foto sebelum ular itu memanjat tebing dengan mudahnya. Museum terbuka ini memamerkan senapan mesin, mortir, peluru, bom, roket, koleksi kantin Jepang, helm, botol, bahkan mobil 4x4 tua dan baling-baling.

Mortir dan roket Jepang pada PD II

Hari ini adalah hari pasar di Bosnik, lokasi pendaratan amfibi AS pada 27 Mei. Kios-kios menjual makanan khas Papua seperti pinang, singkong, ubi jalar, dan kue sagu, serta daging asap. gurita dan manik-manik dari kerang asap, ikan segar, daun pepaya, kacang-kacangan dan pisang.

Semua orang mengunyah pinang sepanjang hari dan menyapa saya dengan senyum cerah bermulut merah saat saya berjalan lewat, orang asing di negeri asing: "Halo, Tuan!" Bosnik adalah titik keberangkatan kapal umum ke Kepulauan Padaido di dekatnya, yang terkenal menawarkan lokasi menyelam yang menarik.

Kano cadik di Bosnik

Tertutup hutan, punggung bukit batu kapur setinggi 40 m membentang bagaikan tulang punggung di sepanjang pantai selatan, hingga Tanjung Barari, tanjung timur Biak. Ini adalah terumbu karang tepi tua yang telah berevolusi menjadi lingkungan karst, dengan gua-gua dan sungai bawah tanah. Saya berencana untuk menjelajahinya dalam beberapa hari ke depan.

Gua Opiaref

Masih jet-lag, aku bangun jam 3 pagi. Divemaster Yulius datang kemudian dengan motornya, mengerutkan kening melihat tumpukan barangku. tasKami menuju desa Opiaref, di seberang Bosnik. Saya pernah mendengar tentang sebuah gua besar dengan kolam air, taman bermain untuk anak-anak sekolah, dan saya ingin menyelam di gua, meskipun Yulius bukan penyelam gua.

Divemaster Yulius membawa tangki dan peralatan

Agar lebih politis, kami mengunjungi 'orang penting', yang tidak keberatan dengan kunjungan saya. Ia ingin tahu apakah saya akan menemukan sesuatu.

Di belakang sekolah dasar, sebuah jalan setapak mengarah ke sebuah lubang raksasa di tebing batu kapur, cukup besar untuk sebuah terowongan kereta bawah tanah. Gua Serumi (Gua Opiaref) tampak seperti sungai bawah tanah. Di balik tumpukan batu di pintu masuk, kolam-kolam airnya sangat jernih. Inilah waduk air tawar desa tersebut.

Memasuki Gua Opiaref untuk menyelam

Setelah mengenakan perlengkapan saya di atas batu licin yang tertutup kotoran kelelawar, saya melompat masuk.

Kolam pertama dalamnya 2-3 m, tapi saya menemukan lorong di sebelah kanan, di bawah batu, yang mengarah ke terowongan sempit. Beberapa ikan datang menemui saya – mereka berwarna abu-abu batu tulis dengan sirip punggung ganda. sirip, mata biru kobalt buram dan rahang bawah yang menonjol. Udang-udang besar yang ingin tahu dengan capit biru panjang tertarik oleh sinar obor.

Terowongan utama di Gua Opiaref

Anggota air tawar dari keluarga Eleotridae berenang di atas dasar berlumpur di Opiaref

Udang sungai monyet (Macrobrachium lar)

Saya menuju ke kolam kedua. Tingginya sekitar 10 meter, terowongan utama berakhir di dinding batu, sekitar 60 meter dari pintu masuk. Memanjat bebatuan di tengah gua, saya menyadari kedalamannya bertambah di sisi yang lain. Sebuah lorong lain terbuka di sebelah kanan, lebih sempit dan berkelok-kelok.

Dinding batu masih di depan, saya memperhatikan kontras yang mencolok antara batu kapur putih dan beberapa batuan sedimen berwarna cokelat tua yang mencolok. Sebuah koridor sempit berbentuk oval vertikal terbuka di sebelah kiri saya dan mengarah ke ruang samping, lonjong dan sejajar dengan terowongan utama.

Koridor menuju ruang samping

Bagian bawahnya ditutupi oleh lumpur halus yang sangat mudah menguap yang siripTendangan dapat mengganggu dalam sedetik. Visibilitas yang sangat baik merupakan nilai tambah. Gua Serumi kecil dan memiliki kedalaman maksimum kurang dari 9m.

Penyelam Chris muncul dari terowongan sempit ke kolam kedua di Opiaref

Yulius memperkenalkan saya kepada Salmon, seorang petani Papua berjanggut dan periang. Ia juga seorang penyelam dan tahu tentang sebuah danau air tawar di dekat Pantai Samares di pesisir utara: "Ayo!"

Jalannya berkelok-kelok sebentar, lalu berubah menjadi jalan tanah yang digali parit oleh hujan. Daerah pegunungan dengan hutan lebat dan pepohonan besar.

Meninggalkan mobil, kami berjalan kaki menanjak, lalu menuruni bukit curam selama 45 menit berikutnya. Suara gergaji mesin yang mengerikan menegaskan bahwa penebangan sedang berlangsung di area tersebut, dan membungkam jeritan riang kakatua jambul kuning, burung betet, dan nuri kepala hitam.

Pantai Samares adalah pantai Pasifik yang sepi. Sebuah jalan setapak menanjak ke dalam hutan di antara pepohonan akar penopang yang besar dan pohon nipah. Danau Opsnundi (Manusia Lompat) muncul di sebuah lahan terbuka, sebuah kolam air berwarna biru kehijauan yang magis. Kayu-kayu gelondongan besar telah jatuh ke dalamnya, tetapi airnya sebening kristal dan sungguh mempesona.

Opsnundi, danau berwarna biru kehijauan di bawah sinar matahari sore

Indra peraba saya mengatakan ada lubang di tengahnya, tetapi saya tidak akan tahu pasti sampai saya menyelami lebih dalam ke dalamnya.

Gua Air Biru

Pintu masuk Gua Air Biru, Anggraidi

Di Desa Anggraidi, kami mengunjungi Gua Air Biru. Lubang besarnya tampak seperti mulut raksasa bertaring – stalaktitnya yang bulat dan menonjol. Kolam itu berair jernih. Seekor ikan besar mengamati saya selama penyelaman 15 menit, tetapi saya tidak menemukan petunjuk apa pun.

Dilihat dari bawah air, stalaktit besar mendorong kreativitas fotografiSaya menemukan ikan abu-abu gelap dengan pinggiran kuningnya sirip di pojok – spesiesnya sama dengan yang di Opiaref, meskipun yang ini panjangnya 25 cm. Seekor belut muncul dari kegelapan menuju cahaya, lalu menghilang dalam sekejap.

Danau Snermus dan Snermas

Jalan beraspal menghubungkan Kota Biak dengan Korem di pesisir utara. Tiga danau air tawar memberikan ilusi lubang runtuhan, tetapi warna hijau apelnya menghilangkan harapan.

Danau Snermus dan Snermas menyediakan kolam renang yang layak untuk anak-anak setempat dengan rakit apung dan kayu gelondongan mereka, tetapi di bawah air, jarak pandang hanya 50 cm, dan kedalaman maksimum 12 m hingga ke dasar lumpur. Mengecewakan.

Terletak di teluk berbentuk U, Pantai Korem adalah lokasi bencana tsunami pada tahun 1996. Tanjung Saruri, di pesisir utara, adalah tanjung dengan teras karang yang terangkat. Paparan ini sangat fotogenik, dengan genangan air saat air surut.

Teras karang yang terangkat di Tanjung Saruri

Lebih jauh ke barat terdapat Desa Warsa, dan di baliknya terdapat jembatan yang menjadi pintu gerbang menuju Pulau Supiori, yang lebih bergunung-gunung daripada Biak. Di sana, jalan membelah utara dan selatan, mengarah hingga ke Korido.

Sekitar 45 menit ke selatan jembatan terdapat gua menarik Mankruro, yang juga digunakan oleh tentara Jepang.

Gua Mankruro, Pulau Supiori

Danau Opsnundi

Dengan keberanian yang meluap, aku kembali ke Opsnundi dengan semua perlengkapanku. Salmon menawarkan diri untuk membawa tank: "Tidak masalah, orang Papua kuat!". Aku punya cukup banyak untuk dibawa. ransel, roda gigi dalam jaring tas dan kamera pada jarak sejauh lengan.

Ikan salmon sebelum menyelam di danau Opsnundi

Catatan bawah air di Opsnundi

Ikan di Opsnundi

Seekor Eleotris atau spinycheek sleeper dengan mata hijau

Meskipun minim sinar matahari, penyelaman ini terbukti menjadi pengalaman yang mendebarkan. Di air biru, saya terkagum-kagum melihat tumpukan kayu gelondongan yang diselimuti lumut dan alga yang menggantung, serta ikan-ikan yang belum pernah dilihat penyelam sebelumnya.

Dengan kedalaman maksimum 13m, saya juga menemukan gua batu kapur kecil, tetapi saat saya menyelesaikan penyelaman 52 menit itu, saya menggigil.

Gua Simpson

Sebuah tempat menarik terletak di Desa Ruar, tempat sebuah sungai mengalir keluar dari sebuah gua di sisi tebing. Saya mengintip ke dalam dan, setelah berjalan 10 meter di terowongan bawah tanah, menemukan bahwa airnya muncul ke dalam lubang vertikal yang dalam dengan batu kapur tajam di sekelilingnya.

Saya menyelam dengan senter dan tali kuat yang diikatkan ke batu di atas lubang. Pada kedalaman 3.5 m, koridornya datar, tetapi saya menghadapi jalan buntu, tanpa tempat untuk saya lewati.

Simpson, si 'orang besar', mengira aku akan tertarik melihat beberapa gua Jepang di hutan di belakang Desa Ruar. Dia menatap sandal jepitku dengan ragu, tetapi berkata dengan meyakinkan: "Hanya 200 meter lagi!"

Ternyata perjalanannya menanjak curam, licin menembus hutan, dan perjalanan pulang pergi memakan waktu satu jam. Kami sampai di mulut gua yang menganga, di kaki gugusan batu-batu besar yang curam, tetapi tidak ada jalan masuk dengan sandal jepit.

Minggu pagi berikutnya, mengenakan kemeja putih dan dasi hitam, Simpsons siap ke gereja. "Saya akan kembali satu jam lagi," katanya. Saya tertidur lelap di kursi di balkonnya ketika dia kembali – lima setengah jam kemudian.

Kembali ke lokasi. Simpson dengan sigap menebang beberapa pohon ramping dan lurus lalu mengubahnya menjadi tangga yang akan membantu kami melewati pintu masuk gua.

Simpson memasuki gua di hutan Ruar menggunakan tangga yang dibangun dengan cepat

Stalaktit dan stalagmit yang luar biasa di Gua Simpson

Gua itu sangat besar, dengan ruangan-ruangan tersembunyi, stalaktit, selendang (formasi kristal kalsit), tiang-tiang besar, dan pilar-pilar tipis.

Lantainya dipenuhi pecahan botol, kaleng berkarat, dan kaleng biskuit persegi. Saya hampir tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kondisi tempat tinggal para tentara Jepang ini dalam kegelapan, seperti tikus. Pasti sangat menyedihkan dan membuat depresi mental.

Pilar-pilar besar

Beberapa sisa gas maskerKacamata bundar tergeletak di tanah di luar pintu masuk. Saya menamai situs itu Gua Simpson.

Lima Kamar

Tersembunyi di sisi kiri jalan menurun, terdapat sebuah tugu peringatan sederhana khas Jepang dengan pilar kayu tua berukir aksara Kanji. Di dekatnya terdapat Lima Kamar, sebuah gua bawah tanah dengan lima ruangan. "Dulunya, gua ini adalah rumah sakit Jepang selama perang," jelas Simpson.

Peninggalan Jepang di gua Lima Kamar, Ruar

Itu adalah sekelompok ruangan kecil yang dihubungkan oleh lorong-lorong sempit, dengan botol-botol obat dan botol-botol kosong berserakan di sudut. Lubang tikus ini memberikan dimensi yang mengerikan pada kengerian masa lalu.

Pulau Owi

Suatu malam, saya bertemu dengan Bupati, Yusuf Melianus Maryen, yang telah memimpin Kabupaten Biak selama lebih dari 10 tahun. Pria yang hangat dan ramah ini menyambut saya dengan hangat sambil membawa piring keramik tradisional bergambar burung cendrawasih.

Saya menjelaskan pekerjaan saya, dan Bupati menawarkan untuk membawa saya ke Pulau Owi dengan perahunya. Salmon telah mengungkapkan keberadaan gua-gua yang mengandung "air biru" di sana.

Penyeberangan di laut yang tenang memakan waktu setengah jam. Pantai berpasir putih Pulau Owi dihiasi pohon kelapa yang bergoyang; seorang anak mendayung kano cadiknya.

Anak di dalam kano cadik, Pulau Owi

Sebuah gereja Katolik memajang papan nama bertuliskan Rarama bebye: "Sama-sama". Kami melakukan kunjungan ritual kepada 'orang besar' Pete Demaras, seorang pria berjanggut putih dengan lingkaran merah sari pinang di sekitar dagunya.

Pete Demaras, 'orang penting' Pulau Owi

Kami mendaki puncak sebuah punggung bukit dan sebuah gua baru terbuka di lereng yang licin. "Ini Funfundei, yang berarti 'Merasa Nyaman'... Selama perang, tentara Amerika datang ke sini untuk mengambil air". Dulunya ada lapangan terbang AS di pulau itu.

Menyalakan senter kepala, aku menyelinap masuk. Aku harus berakrobat melewati lorong-lorong sempit dengan stalaktit di atas kepala. Aku menemukan sebuah kolam berair jernih dan berpikir: Aku akan memeriksanya! Tak lama kemudian aku terkagum-kagum oleh dua ruang bawah air yang indah dengan stalaktit, stalagmit, selendang, dan sedotan (stalaktit berbentuk tabung).

Stalaktit di ruang utama Gua Feelgood

Stalaktit dan stalagmit di kedalaman Gua Feelgood

Fosil cangkang Trochus

Saya juga menemukan beberapa fosil. Ada cangkang kerang sisir berjari lima, beberapa cangkang sorban Trochus, dan kerang. Kedalaman maksimumnya 5.5 m dan hanya butuh waktu 20 menit untuk menyelam, sehingga tidak memungkinkan eksplorasi lebih lanjut. Gua Feelgood, yang terbentuk di atas air, kemudian tergenang oleh air hujan yang merembes melalui atapnya.

Sebelum meninggalkan pulau, Salmon mengira saya akan tertarik pada beberapa bangkai pesawat. "Tidak jauh!" janjinya. Jalan kaki 25 menit melewati kebun kelapa menuju semak-semak Pulau Owi mengarah ke jalan raya beraspal yang ditumbuhi rumput – lapangan terbang AS.

Aku menyeka keringat di dahiku dengan punggung tangan. "Bagaimana dengan bangkai kapalnya?" tanyaku, masih menginginkan yang asli.

“Pesawatnya? Oh… sudah hilang!”