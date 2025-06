Terikat untuk menyelam di Kepulauan Vitu

PIERRE CONSTANT mengunjungi gugusan pulau vulkanik di Papua Nugini dengan kapal selam FeBrina yang sudah lama ada untuk menyelam di tempat yang masih sangat alami. Ia mengambil foto-foto

Saya pertama kali bertemu Alan 35 tahun yang lalu di bar eksotis Hotel Kavieng di Kavieng, New Ireland, dan kami mengobrol seru sambil menikmati beberapa minuman.

Hari ini, saya menaiki kapal yang dimiliki dan dikapteni olehnya, Febrina. Usianya hampir 68 tahun dan, dengan kemeja marlin warna-warni, lingkar tubuhnya tampak dua kali lipat! Dia mengingat saya sebagai orang Prancis yang mendirikan pusat selam di Manus di Kepulauan Admiralty yang terpencil di ujung barat laut negara itu. Itu terjadi seperempat abad yang lalu.

FeBrina di Walindi

Dimulai dari Walindi di Teluk Kimbe di provinsi West New Britain, pelayaran menyelam sembilan hari menuju Vitu (alias Kepulauan Witu di Laut Bismarck. Para penumpangnya adalah campuran kosmopolitan yang terdiri dari empat warga Australia, tiga warga Amerika, seorang mantan marinir Belanda, dan saya.

Awak kapal dari PNG termasuk Francis, sang teknisi; kepala juru masak dan instruktur selam Josie bersama tiga asistennya, pemandu selam Lucas, Michael, dan Freddy; serta awak dek Vincent, yang dengan cermat menyiram dek sepanjang hari!

Dibangun di Australia pada tahun 1973, Febrina Kapal ini memiliki panjang 25 m dan memiliki tujuh kabin yang dapat menampung hingga 10 penumpang. Kapal ini dibeli oleh kapten Australia Alan Raabe pada tahun 1990.

Kapten Alan Raabe

Stasiun menyelam

Ruang tunggu dek

Direncanakan penyelaman selama tujuh hari dengan 4-5 kali penyelaman per hari – tiga kali penyelaman di pagi hari, satu kali penyelaman di sore hari, dan satu kali penyelaman di malam hari. Para penumpang tiba dari Port Moresby dengan Air Niugini, yang jadwal penerbangannya telah berubah sedikitnya tiga kali dalam beberapa bulan terakhir.

Malam pertama dihabiskan di dermaga Walindi. Mesin menderu pada pukul 5 pagi, dan saya melompat dari tempat tidur untuk penyelaman pertama pada pukul 6.30. Nitrox tersedia sebagai paket untuk semua penyelaman.

Sebelumnya disebut Kepulauan Prancis, seluas 96 km persegi, Kepulauan Vitu yang merupakan pulau vulkanik terletak di sebelah barat laut Teluk Kimbe. Empat pulau besar tersebut adalah Garove (Big Vitu), Unea, Mundua (Ningau) dan Nareoa (Naragé).

Pulau terakhir adalah sisa letusan yang terjadi sekitar tahun 1892 dan menciptakan gelombang tsunami setinggi 100 m yang memusnahkan semua orang kecuali dua orang yang tinggal di dekat Ningau.

Dari semua pulau di PNG, New Britain adalah yang paling aktif secara vulkanik. Dengan panjang 520 km dan lebar 146 km, pulau ini adalah pulau terbesar di Kepulauan Bismarck. Rangkaian 27 gunung berapi membentang di sepanjang pulau, tetapi sebagian besar berada di sepanjang pantai utara (sekitar Rabaul) di timur dan sepanjang Semenanjung Willaumez (sekitar Kimbe) di barat.

Penduduk asli New Britain terbagi menjadi dua kelompok utama: orang Papua, yang telah tinggal di sana selama puluhan ribu tahun, dan orang Austronesia, yang tiba 3,000 tahun yang lalu. Setidaknya ada 50 bahasa berbeda yang digunakan di pulau tersebut.

Terumbu Karang Inglis

Insinyur Francis

Penyelaman pertama dilakukan di gunung bawah laut di Teluk Kimbe. Jarak pandang sangat bagus, dan kehidupan ikan cukup baik, tetapi pemutihan karang sangat jelas terlihat pada suhu air yang tinggi, lebih dari 31°C. Puncak terumbu pada kedalaman 11m menurun hingga kedalaman 28m dan seterusnya.

Anemon yang memutih, Inglis Shoal

Kami melihat hiu sirip putih kecil, kawanan ikan unicorn yang ramping (Hidung Heksakantus), Vlaming unicorn (Hidung Vlamingi), ikan kerapu, ikan kerapu karang dan ikan kakap hitam (Maccolor hitam), dengan spons oranye besar berbentuk telinga yang menambahkan sentuhan warna cerah pada pemandangan. Anemon putih dengan ikan anemon sigung merah muda (Amphiprion perideraion) menyenangkan.

Terumbu Karang Joelle, yang dinamai sesuai nama putri Alan, merupakan gunung laut lain yang airnya jernih dan tidak berarus sama sekali.

Ikan unicorn Vlaming, Joelle's Reef

Sekelompok kecil ikan bigeye jack (Caranx sexfasciatus) melayang di atas terumbu karang. Ikan kerapu barramundi (Cromileptes altivelis), ikan ahli bedah topeng kuning (Acanthurius dussumieri), beberapa ikan kelelawar Teira (Platax teira), sekelompok ikan kupu-kupu piramida (Hemitaurichthys polylepis) dan beberapa kerapu karang sirip tinggi berukuran besar (Plectropomus oligacanthus) menjadi sorotan hari ini.

Spons oranye besar dan penyelam, Anne Sophie's Reef

Pelari pelangi di Anne Sophie's Reef

Setelah penyelaman ketiga di Anne-Sophie's Reef, kami berangkat pada sore hari menuju Kepulauan Vitu. Penyeberangan di laut lepas diperkirakan akan memakan waktu tujuh jam.

Kerucut gunung berapi Mt Wangore yang sempurna menjulang setinggi 1,155 m di sisi kanan di bawah sinar matahari yang hangat. Begitu kami melewati Cape Hollmann, ujung utara Semenanjung Willaumez, laut menjadi berombak. Makan malam menjadi acara yang menegangkan, dan beberapa tamu segera menghilang ke kabin mereka.

Gunung Wangore setinggi 1.155m

Febrina menjatuhkan jangkar di teluk yang terlindungi di sebelah selatan Pulau Garove, dan semua orang akhirnya menikmati tidur yang nyenyak. Garove, atau Big Vitu, adalah pulau terbesar di Kepulauan Vitu dan terkenal karena kaldera bagian dalamnya. Kawah ini jebol di sisi selatan, sehingga air laut membanjiri kawah yang lebarnya mungkin 3 km.

Setelah diduduki oleh Jerman sebelum PD I, Kepulauan Vitu diakuisisi oleh kelompok dagang Burns Philp untuk dijadikan perkebunan. Selama PD II, pulau-pulau tersebut diduduki oleh Jepang. Pada tahun 1, sebuah misi Katolik didirikan di dalam kaldera besar Vitu.

Pergi menyelam

Pagi-pagi sekali, langit mendung dan hujan sedikit. Dua penyelaman pertama kami dilakukan di Vitu Reef, di lepas pantai barat Garove. Penyelaman di dinding yang agak gelap hanya memperlihatkan sedikit ikan selain sekawanan ikan fusilier biru dan kuning (Caesio teres) melesat lurus ke atas sepanjang tembok.

Menyelam pagi-pagi di drop-off, Vitu Reef

Karang Morfologi, Terumbu Karang Vitu

Kawanan burung fusilier biru dan kuning, Vitu Reef

Saya menemukan beberapa jeruk-sirip ikan anemon dengan ekor putih (Krisopterus amfiprion). Berenang di sekitar titik tersebut, suasana menjadi ramai dengan sekelompok ikan kakap tengah malam (Bunga makolor makularis), bluefin jack, red snapper, beberapa giant jack (Caranx bodoh) dan sekelompok ikan kupu-kupu piramida (Hemitaurichthys polylepis).

Matahari akhirnya muncul saat kapal bergerak ke timur menuju Pelabuhan Vitu untuk berlabuh. Penyelaman sore hari direncanakan di atas pasir hitam vulkanik.

Teluk Wirey

Menyelam di lumpur, Wirey Bay

Menyelam di lumpur memungkinkan saya melihat udang kaisar (Periclimenes adalah sebutan bagi kaisar) sedang bekerja pada timun laut pasir (Scabra holothuria). Belut pita biru yang penasaran mencuat keluar dari lubangnya (Rhinomuraena quaesita) tampak puas dengan niat makro fotografer ini.

Udang kaisar di atas teripang pasir, Wirey Bay

Belut pita biru, Wirey Bay

Ikan anemon pipi tulang belakang, Wirey Bay

Karang vas cantik (Turbinaria peltata) menampung koleksi ikan kakap garis biru muda (Lutjanus Kasmira). Spons laras vertikal sangat mengesankan, dan koralimorfaria menarik perhatianku. Seekor ikan pari besar mencari makan dengan agresif di pasir, mengangkat awan lumpur abu-abu dan, saat aku mendekat, berubah menjadi terbang dengan panik.

Penyelam meninggalkan air, Pelabuhan Vitu

Pantai Teluk Wirey

Penyelaman malam di Wirey Bay tidak terlalu menarik, tapi saya menemukan banyak kepiting pertapa, ikan pari bintik biru yang pemalu, dan ikan cowfish tanduk panjang (Laktoria cornuta) tertarik ke senter saya untuk mengambil gambar makro. Keong vomer (Strombus muntah) meluncur di lumpur di bawah perahu, mengamatiku dengan mata bergeraknya yang lucu.

Ikan kambing berbintik muda terlihat pada penyelaman malam di Wirey Bay

Ikan koi tanduk panjang, Teluk Wirey

Keong Vomer, Teluk Wirey

Pulau Ningau merupakan bagian dari Kepulauan Mundua di sebelah barat laut. Alan berencana untuk menyelam di Goru's Arches, sebuah terumbu karang lepas pantai yang terisolasi, tetapi penduduk pulau tersebut secara blak-blakan meminta biaya sebesar satu juta kina (£261,000) untuk menggunakan situs ini! Gila.

Akhirnya, Josie memberi tahu kami bahwa kami harus menyelam di Dicky's Knob di sebelah barat Vitu Reef. Ikan di sana sangat banyak: sekawanan ikan picu samudra (Canthidermis maculata), kawanan ikan fusilier, ikan bluefin dan giant jack, ikan black jack (Caranx lugubris) kadang-kadang, dan tuna gigi anjing (Bunga Gymnosarda unicolor).

Fusilier biru dan kuning di Dicky's Knob

Jack raksasa

Ikan tuna sirip biru

Di sekitar gunung bawah laut, saya dikejutkan oleh sekumpulan ikan rainbow runner. Gorgonia dan karang cambuk merah tampak indah dan kubahnya ditutupi dengan anemon, dengan beberapa spons runcing berbentuk bulat (Oseania sp).

Pagi-pagi sekali, Ningau Reef merupakan penyelaman dinding di sebuah kanal tempat arus kuat datang dari utara. Tiba-tiba turun ke kedalaman 28m, saya menemukan empat ikan kakap sirip layar yang luar biasa (Simforichthys spilurus), salah satu spesies favorit saya.

Ikan kakap sirip layar, Terumbu Karang Ningau

Saat saya berputar untuk menghadapi arus, seekor hiu karang abu-abu tiba-tiba muncul di depan saya. Saya berhasil memotretnya dengan baik, yang merupakan suatu keberuntungan karena itu akan menjadi satu-satunya pertemuan saya dengan hiu selama pelayaran.

Hiu karang abu-abu di kedalaman 25m, Terumbu Karang Ningau

Febrina bergerak ke dalam saluran kaldera Garove sedalam 200m saat kami makan siang, dan menjatuhkan jangkar di belakang Pulau Peel yang kecil. Vegetasinya rimbun dan hijau, dengan pohon pandan dan kelapa.

Pembentukan awan di dekat Pulau Garove

Lumba-lumba pemintal saat matahari terbit, Pulau Garove

Gereja Katolik bersinar putih di bawah terik matahari siang di semenanjung yang menjorok ke barat. Beberapa gadis dan anak muda datang untuk berdagang buah-buahan dan sayur-sayuran di kano cadik mereka, sambil membawa bunga kamboja merah muda sebagai persembahan.

Anak-anak datang untuk berdagang buah-buahan dan sayuran di kano mereka, Garove Is

Kano dari bawah

Pulau Peel

Penyelaman lumpur pada sore hari, di dasar berlumpur vulkanik, rata-rata kedalamannya 15m dan menampilkan tunggul-tunggul pohon tua yang tumbang di dekat pantai dan banyak spons tong, baik yang berbentuk bulat atau tinggi dan berbentuk fusiform.

Pulau Peel, di dalam kawah Pulau Garove

Tunggul pohon di biru, Pulau Peel

Nudibranch risbecia Tryon, Pulau Peel

Kami menemukan beberapa nudibranch risbecia Tryon (Risbecia Tryoni), berwarna krem ​​dengan bintik-bintik biru tua dan aura putih serta korset biru. Ada juga Filum phyllidia coelestis dan pustula, hitam dengan bintik-bintik putih, dan gugusan koral daisy (Alveopora gigas) membentuk gundukan mencolok di dekat pantai.

Tiram zigzag dan karang Porites, Pulau Peel

Karang aster

Spons kuning di kawah

Tirai spons kuning-oranye berdiri tegak di bawah tebing kecil, tempat yang bagus untuk mengambil gambar suasana saat sinar matahari menyaring.

Spons laras lonjong

Pada penyelaman berikutnya saya menemukan bangkai kapal nelayan tua yang berkarat, gundukan berbentuk seperti otak yang bulat Euphyllia parancora karang dan teripang putih langka dengan duri-duri kecil dan bercak-bercak hitam yang melingkari lingkaran putih yang belum pernah saya lihat sebelumnya.

Bangkai kapal nelayan

Gundukan karang bunga, Pulau Peel

Sisi timur Pulau Garove memiliki apa yang saya anggap sebagai terumbu karang terbaik di Kepulauan Vitu dan mungkin merupakan rahasia Alan yang paling terjaga. Dia mengamati saya setelahnya dengan pandangan licik dan bertanya: "Bagaimana perasaanmu tentang penyelaman itu?"

Gumuk Pasir Lama

Di luar Tanjung Watuwabuna, dan di lepas pantai dari tempat berlabuh dengan nama yang sama, terumbu karang ini hampir tidak memiliki arus. Saat itu setelah matahari terbit dan kami menggunakan obor untuk menjelajahi dinding karang.

Saya mengalami masalah dengan kamera bawah air saya. Lensa zoom dan bahkan rana berhenti tiba-tiba, dan saya bingung bagaimana cara memperbaikinya. Saat kembali ke kabin, kamera tampaknya berfungsi, tetapi kemudian terjadi lagi.

Saya mempertimbangkan untuk menyemprotkan WD40 di jendela tombol rumah dan, secara ajaib, isu sudah teratasi. Saya melanjutkan pemotretan tanpa insiden pada penyelaman berikutnya – dengan sekelompok ikan kelelawar Teira (Platax teira), unicorn yang ramping, pelari pelangi, sekolah ikan kakap hitam, awan ikan picu samudra, ikan bigeye jack, kakap ekor dayung (Lutjanus siamang) dan kerapu karang sirip tinggi.

Ikan kelelawar Teira di Lama Shoal

Kerapu karang

Jack bermata besar

Bahkan ada sekelompok besar barakuda sirip hitam (Sphyraena quince) berputar-putar di lautan biru – surga bagi fotografer.

Barakuda sirip hitam, Lama Shoal

Ikan kakap hitam

Kaisar sirip kuning

Peta puffer

Karang Barney

Karang Dendronephthya, Karang Barney

Skenario yang sama terjadi keesokan paginya, dengan beberapa penyelaman di terumbu karang berbentuk persegi lebih jauh di utara Lama Shoal, dengan dinding di semua sisi, hingga kedalaman 45 m di atas pasir.

Kawanan ikan bigeye jack, red snapper (Lutjanus bohar), ikan kakap hitam dan kakap tengah malam bercampur bersama dan sekelompok ikan drumer sirip panjang (Kyphosus vaigensis) terlihat di tepi jurang.

ikan kakap merah

Sekolah penabuh drum sirip panjang

Spons oranye besar di dinding di Barney's Reef

Di atas terumbu karang, terdapat sekelompok burung bibir manis diagonal (Lineatus Plectorhinchus) awasi aku dengan waspada saat aku melakukan pendekatan diam-diam. Kromodoris Kunie yang menggairahkan (Chromodoris kuniei), dan kepiting orangutan (Oncinopus sp) di gelembung karang lengkapi saya foto sesi yang luar biasa – penyelaman yang sungguh luar biasa!

Bibir manis diagonal

Kromodoris Kunie

Kepiting orangutan di karang gelembung, Barney's Reef

Anemon dan spons, Barney's Reef

Ikan ahli bedah tiruan

Minggu penyelaman hampir berakhir ketika, pada sore hari, Kapten Alan memutuskan untuk kembali ke Teluk Kimbe. Kami akan melakukan penyelaman terakhir kami keesokan harinya. Pukul 9 malam Febrina menjatuhkan jangkar di teluk yang dilindungi di pantai timur laut Semenanjung Willaumez.

Bangun pukul 5.15, saya memeriksa tangki dan peralatan saya di stasiun penyelaman. Di luar gelap dan gerimis. Sekawanan burung kecil yang menyerupai burung petrel badai terbang di sekitar kapal. Lucas yang ceria memberi tahu saya bahwa kami akan menyelam di bangkai pesawat Jepang pagi ini.

Pemandu selam Lucas

Nol Jepang

Penyelam di bangkai kapal Zero Jepang

Dari ujung ekor

Tampilan depan dengan alat peraga

Terletak di teluk terlindung di kaki Gunung Wangore, pesawat ikonik yang ditemukan pada tahun 2000 oleh nelayan setempat tergeletak di hamparan lumpur coklat yang mudah menguap pada kedalaman 15-17m.

Diproduksi pada bulan Agustus 1942, pesawat tempur Zero Jepang merupakan bagian dari Grup Udara 204, yang meninggalkan Rabaul pada tanggal 27 Desember 1943, saat Divisi Marinir ke-1 AS turun di Cape Gloucester di ujung barat daya New Britain.

Karena masalah teknis, pilot Tomi Haru Honda mendarat di perairan dangkal dekat semenanjung Willaumez. Zero tidak memiliki tanda apa pun tetapi tetap utuh.

Spons berkerak abu-abu membungkus badan pesawat seperti kain kafan. Berdiri tegak, salah satu bilah baling-baling membawa spons merah mencolok, dengan tiga kelompok karang gelembung di dasarnya.

Baling-baling Zero dengan spons merah dan karang gelembung

Freddie menunjuk senapan mesin di sebelah kiri sayap

Anemon putih mencolok lengkap dengan ikan anemon sigung merah muda telah membuat rumahnya di belakang kokpit terbuka. Freddie menunjuk senapan mesin di ujung kiri sayap seperti bibir manis yang dicat (Diagram gambar) menyelinap, penasaran dengan pengunjung hari itu.

Kesimpulan

Hari Deco – Pierre di kawah gunung berapi Gunung Garbuna

Burung beo Eclectus betina di hutan Gunung Garbuna

Dua burung enggang Blyth

Pemanasan global dan meningkatnya suhu air telah mempengaruhi Teluk Kimbe yang tertutup lebih dari Kepulauan Vitu, yang terbuka ke Laut Bismarck, dan beberapa karang keras telah terpengaruh secara substansial.

Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua spesies, dan karang lunak, karang cambuk, dan karang cambuk merah tetap spektakuler seperti sebelumnya. Jika suhu turun seiring waktu dan kondisi kembali normal, karang akan dapat pulih kembali – semoga saja.

Pierre Constant adalah penulis buku meja kopi tahun 1998 Manus, Kepulauan Admiralty – Dunia Titan yang Hilang (PNG) dan berjalan Pengalaman Hidup CalaoHubungi dia di calaolife@yahoo.com. Cari tahu lebih lanjut tentang liveaboard Febrina.

