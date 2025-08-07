Rekor penurunan tutupan karang keras di GBR

Penyelam masih dapat menemukan banyak karang keras yang menarik di Great Barrier Reef Australia dibandingkan dengan banyak bagian dunia, tetapi tren yang mendasarinya itulah yang mengkhawatirkan para ilmuwan.

Tutupan karang keras di seluruh GBR telah menurun secara substansial dari tingkat tinggi beberapa tahun terakhir dan kembali ke tingkat rata-rata jangka panjang – hal ini menggarisbawahi betapa tidak stabilnya situasi saat ini, menurut laporan survei tahunan terbaru yang dihasilkan oleh Institut Ilmu Kelautan Australia (AIMS).

GBR mengalami penurunan tutupan karang tahunan terbesar di dua dari tiga wilayahnya (utara, tengah dan selatan) sejak AIMS mulai memantau 39 tahun yang lalu.

Pemutihan parsial dan kematian pada koloni Platygyra di wilayah tengah (AIMS LTMP)

Hal ini terutama disebabkan oleh tekanan panas akibat perubahan iklim yang mengakibatkan kematian karang akibat peristiwa pemutihan massal tahun 2024, tetapi juga oleh dampak siklon dan wabah bintang laut mahkota duri.

Di wilayah utara tutupan karang menurun sepanjang tahun sebesar hampir 25% hingga 30%; wilayah tengah mengalami penurunan yang lebih kecil sebesar 13.9% menjadi 28.6% dan tutupan wilayah selatan menurun sebesar 31% menjadi 26.9%.

Dari pangkalan yang tinggi

"Rekor kehilangan tutupan karang keras tahun ini berasal dari titik terendah, berkat rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir," kata pemimpin Program Pemantauan Jangka Panjang AIMS, Dr. Mike Emslie. "Kita sekarang melihat peningkatan volatilitas dalam tingkat tutupan karang keras.

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

Fenomena ini muncul selama 15 tahun terakhir dan menunjukkan adanya tekanan pada ekosistem. Kita telah menyaksikan tutupan karang berfluktuasi antara rekor terendah dan rekor tertinggi dalam waktu yang relatif singkat, padahal sebelumnya fluktuasi tersebut tergolong moderat.

Tutupan karang kini berada di dekat rata-rata jangka panjang di setiap wilayah. Meskipun Great Barrier Reef berada dalam kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan banyak terumbu karang lain di dunia setelah peristiwa pemutihan karang massal global, dampaknya sangat serius.

Dari 124 terumbu karang yang disurvei, 77 terumbu karang mencatat tutupan karang keras 10-30%, 33 terumbu karang 30-50%, dan hanya dua yang memiliki tutupan lebih dari 75%. Dua terumbu karang memiliki tutupan kurang dari 10%.

Penyelam terlibat dalam survei terumbu karang (AIMS LTMP)

Terumbu karang didominasi oleh Acropora Spesies ini termasuk yang paling terdampak oleh pemutihan karang massal dan dua siklon, kata Emslie.

“Kami telah mengatakan di masa lalu bahwa karang ini tumbuh paling cepat dan menjadi yang pertama rusak, karena rentan terhadap tekanan panas, siklon, dan merupakan makanan favorit bintang laut mahkota duri, dan hasil tahun ini menggambarkan hal itu.

Serangan bintang laut mahkota duri masih berada pada tingkat wabah di beberapa terumbu karang di GBR bagian selatan, termasuk Pulau Tern (AIMS LTMP)

“Ini juga pertama kalinya kami melihat dampak pemutihan karang yang signifikan di wilayah selatan, yang menyebabkan penurunan tahunan terbesar sejak pemantauan dimulai.”

Pemutihan massal tahun lalu, bagian dari peristiwa global yang dimulai di Belahan Bumi Utara pada tahun 2023, merupakan yang kelima di GBR sejak tahun 2016 dan memiliki jejak terbesar sejauh ini, dengan pemutihan yang tinggi hingga ekstrem di ketiga wilayah tersebut.

Pemutihan minor tercatat di beberapa terumbu karang di seluruh GBR utara, seperti koloni Acropora di Lagoon Reef (AIMS LTMP)

"Tahun ini, terumbu karang di Australia Barat juga mengalami tekanan panas terburuk yang pernah tercatat," komentar CEO AIMS, Prof. Selina Stead. "Ini pertama kalinya kami menyaksikan satu peristiwa pemutihan yang memengaruhi hampir seluruh terumbu karang di Australia."

Peristiwa semacam itu menjadi lebih intens dan sering terjadi, katanya, sebagaimana dibuktikan oleh kejadian pada tahun 2024 dan 2025, yang merupakan kedua kalinya dalam satu dekade terumbu karang mengalami pemutihan massal dalam dua tahun berturut-turut.

“Hasil ini memberikan bukti kuat bahwa pemanasan laut, yang disebabkan oleh perubahan iklim, terus menyebabkan dampak yang besar dan cepat terhadap komunitas terumbu karang.

Penelitian Lapangan di Great Barrier Reef (AIMS LTMP)

“Masa depan terumbu karang dunia bergantung pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang kuat, pengelolaan tekanan lokal dan regional, serta pengembangan pendekatan untuk membantu terumbu karang beradaptasi dan pulih dari dampak perubahan iklim dan tekanan lainnya.”

TUJUAN 2025 Program Pemantauan Jangka Panjang mengukur tren status komunitas karang GBR, dan yang terbaru ringkasan tahunan melaporkan hasil survei terumbu karang dari Agustus 2024 hingga Mei 2025, dan menilai dampak peristiwa pemutihan massal tahun 2024.