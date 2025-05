Penyelam temukan kemudi langka lainnya – tanda bangkai harta karun yang terkubur?

Setelah ditemukannya sebuah kemudi berlapis logam dari kapal perang abad ke-18 yang karam di lepas pantai Sisilia pada tahun 1718, dilaporkan pada penyelam bulan lalu, tim penyelam Irlandia telah menghubungi tentang penemuan kemudi yang terkait dengan Italia pada musim panas lalu.

Kemudi berlapis tembaga langka yang ditemukan oleh para penyelam telah dikaitkan dengan kapal dagang Inggris yang disebut RecoveryKapal sepanjang 30 m itu dilaporkan sarat dengan patung-patung Italia yang berharga dan harta karun lainnya ketika tersapu keluar jalur dan tenggelam dalam badai di lepas pantai Carnsore Point, Wexford di pantai tenggara Irlandia pada tahun 1787.

Enam awak kapal tewas dalam tenggelamnya kapal, termasuk dua putra kapten.

Kemudinya panjangnya hampir 7m (Tim Endeavour)

The divers found the rudder at a depth of about 20m in a relatively featureless area of seabed. It lay some 200m from where earlier magnetometer surveys had led them to believe that the RecoveryLambung kapal yang terbuat dari kayu terkubur di kedalaman 2-3 m di atas pasir. Sejumlah marmer, batu lain, dan artefak perunggu diperkirakan masih ada di atas kapal.

Lokasi kapal tak dikenal telah dikonfirmasi oleh serangkaian survei sonar multi-beam yang dilakukan dari kapal penelitian Bahasa Inggris sebagai bagian dari INFORMASI pemetaan jangka panjang dasar laut Irlandia yang dijalankan oleh Survei Geologi Irlandia dan mitranya.

Kemudi dengan braket perunggu (Tim Endeavour)

Bilah kemudi sepanjang 6.8 m ditemukan lengkap dengan baut pengikat perunggu dan bagian tiang buritan masih terpasang – menunjukkan bahwa kapal tersebut telah menemui akhir yang tiba-tiba dan dahsyat.

Diperkirakan hanya sedikit contoh kemudi semacam itu yang masih ada, dan tim penyelam telah menghubungi museum maritim di seluruh dunia dengan harapan dapat mengetahui seberapa langka temuan mereka.

Sebelum era kapal besi dan baja, kapal dagang kayu terkadang dilapisi tembaga untuk melindungi lambung kapal. Angkatan Laut Kerajaan mengadopsi praktik ini untuk membuat kapal perangnya lebih cepat – meskipun baru pada tahun 1850-an.

Recovery dibangun di Chester pada tahun 1773 dan sekitar waktu itu, sebagaimana yang dipelajari tim penyelam, hanya sekitar 200 dari 10,000 kapal di armada dagang Inggris yang berlapis tembaga.

Kargo yang tidak diasuransikan

Kapal itu sedang dalam perjalanan dari London ke Dublin membawa karya seni termasuk marmer dan patung batu lainnya yang dibeli di Italia oleh Earl of Charlemont selama tur keliling Eropa selama sembilan tahun. Ia telah memperoleh patung-patung untuk menghiasi Gedung Pabean yang sedang dibangun di ibu kota Irlandia pada saat itu, tetapi kargo berharganya diduga tidak diasuransikan.

Recovery juga dikatakan membawa “sejumlah benda-benda seni dan alam yang kaya dan langka” yang dikumpulkan di Eropa oleh bankir Irlandia John La Touche yang, seperti Earl of Charlemont, terkenal sebagai salah satu orang terkaya di Eropa.

Meskipun tidak ada manifes resmi yang ditemukan, harta karun lain yang diduga ada di kapal termasuk seluruh isi rumah tangga Daniel Corneille, Gubernur St Helena yang saat itu sedang menjabat.

The dive-team of five is led by local maritime researcher Edmond O’Byrne, who also runs a pakaian kering repair and sales business. He has spent some 40 years searching for the Recovery, sejak cerita tentang kapal pertama kali menarik imajinasinya.

“Kami adalah salah satu penyelam aqualung pertama di sudut Irlandia ini,” kata O'Byrne penyelam“Kami menemukan sebagian besar bangkai kapal dari perang dunia, tapi kemudian saya mendengar tentang Recovery pada tahun 1985. Kapal itu lama diduga tenggelam di perairan dangkal, tetapi kami menemukan laporan surat kabar pada saat itu yang menunjukkan bahwa kapal itu hilang di perairan yang lebih dalam.

“Tentu saja kami tidak memiliki GPS dan yang terbaik yang dapat kami lakukan saat itu adalah menggunakan magnetometer.”

Jangkar dan teko

Sekarang diperkirakan bahwa kapal yang terkubur itu telah lepas dari jangkarnya, yang akan membuat sinyal magnetometer menjadi lemah. Tim menemukan apa yang mereka yakini sebagai salah satu Recoveryjangkar dan rantai di sekitarnya tahun lalu.

Jangkar ini juga diperkirakan berasal dari Tim Pemulihan (Endeavour)

Rantai jangkar (Tim Endeavour)

Lutut kapal dan papan dek (Tim Endeavour)

Baru pada tahun 2021 tim tersebut menemukan sebuah lokasi di mana kayu-kayu menonjol dari dasar laut yang berpasir. Mereka menemukan sepotong kayu untuk dianalisis, melaporkan penemuan mereka, dan kemudian menemukan barang-barang termasuk teko tembaga berhias, botol tinta, dan potongan-potongan kompor besi cor di area tersebut.

Di atas dan kanan: Teko tembaga (Tim Endeavour)

Tempat tinta ditemukan di lokasi bangkai kapal (Tim Endeavour)

'Penemuan penting'

“Saya 99% yakin itu adalah Recovery,” kata O'Byrne kepada media Irlandia Layanan Monumen Nasional, tetapi sejauh ini NMS tetap tidak terpengaruh dengan prospek penggalian situs tersebut. NMS telah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mencoba mengidentifikasi bangkai kapal selama masih terlindungi secara alami oleh pasir, dan telah berkomitmen tidak lebih dari sekadar mengatakan bahwa mereka akan "meninjau situasi tersebut".

Para penyelam, yang beroperasi di bawah lisensi tanpa gangguan, tentu akan menyambut baik kesempatan untuk dapat bekerja sama dengan para arkeolog maritim dalam penggalian lokasi bangkai kapal – jadi penemuan kemudi pada musim panas lalu memberi dorongan baru bagi tujuan mereka. “Itu sangat mengasyikkan – kami tidak pernah menduga itu,” kata O'Byrne.

Terlepas dari diskusi museum, dia berharap bahwa penyelam Pembaca mungkin memiliki informasi yang dapat membantu untuk memahami konteks penemuan tersebut. Jika kemudi berlapis tembaga dari abad ke-18 dapat dibuktikan sebagai temuan langka seperti yang diyakini tim, hal ini mungkin mendorong pihak berwenang untuk berpikir ulang tentang potensi keuntungan dari pengesahan penggalian bangkai kapal.

Institut Maritim Irlandia Presiden Joe Varley telah memberikan penghormatan kepada tim penyelam dan menyebut penemuan kemudi mereka sebagai “sangat penting”, dan para penyelam berharap benda tersebut suatu hari dapat diangkat untuk dilestarikan dan dipamerkan.

Siapa pun yang memiliki informasi tentang kelangkaan atau sebaliknya dari temuan tim penyelam dapat menghubungi Edmond O'Byrne di edmondobyrne@gmail.com, atau hubungi 0868 173477.

