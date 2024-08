Taman lumba-lumba Malta: apakah itu kebun binatang atau sirkus? 

Sebuah celah dalam undang-undang kesejahteraan hewan yang berusia 10 tahun di Malta menjelaskan mengapa satu-satunya dolphinarium di tujuan selam scuba Mediterania yang populer masih diperbolehkan membebankan biaya kepada pengunjung untuk melihat pertunjukan lumba-lumba di penangkaran.

Fakta bahwa Taman Laut Mediterraneo terdaftar sebagai kebun binatanglah yang memungkinkan taman ini tetap melanjutkan aktivitasnya meski mendapat protes terus-menerus dari para penggiat kesejahteraan hewan – dan mungkin menjelaskan mengapa pihak berwenang bungkam ketika dimintai komentar oleh para penggiat tersebut. Dan penyelam.

Lumba-lumba hidung botol di Mediterraneo, nama dagang Marineland Ltd di pantai timur laut Malta, telah berada di sana selama lebih dari 20 tahun untuk tampil dan berinteraksi dengan masyarakat.

Pertunjukan lumba-lumba di taman laut Malta (Marine Connection)

Dua tahun lalu, kematian tiga lumba-lumba betina di taman tersebut terungkap oleh organisasi kolaborasi Marine Connection, Pembebasan Hewan Malta dan Proyek Lumba-lumba.

Mediterraneo menyalahkan kematian tersebut pada kontraktor selam scuba yang meninggalkan kantong beban berisi timah di kolam lumba-lumba, sehingga dalam waktu satu bulan mereka kehilangan nyawanya. kematian karena keracunan, seperti yang diberitakan penyelam.

Lima lumba-lumba jantan di taman tersebut selamat setelah menjalani perawatan selama sekitar tiga bulan. Yang tertua, Sol, ditangkap di lepas pantai Kuba pada tahun 2000, dan yang lainnya lahir di taman tersebut – dua putra Sol, Rohan (5) dan Luqa (4), serta Ninu (14) dan Cha (13).

'Pindah ke Spanyol'

Para penggiat pada saat itu mengatakan bahwa dolphinarium telah gagal menginformasikan kepada publik mengenai kematian tersebut dan belum memberikan penjelasan mengenai berat timbal hingga setahun kemudian, setelah staf memberitahu pengunjung yang bertanya bahwa ikan betina tersebut telah dipindahkan ke Spanyol – sebuah klaim yang terungkap sebagai tidak benar.

Musim panas ini, karena khawatir bahwa lima lumba-lumba jantan yang tersisa mungkin menderita karena tinggal di kolam yang dikatakan “kondisinya semakin buruk” setelah diserbu alga, organisasi Marine Connection yang berbasis di Inggris menghubungi komisaris kesejahteraan hewan Malta, Alison Bezzina.

Koneksi Laut dibentuk oleh Liz Sandeman dan Margaux Dodds lebih dari 30 tahun yang lalu, menyusul keberhasilan mereka dalam mengkampanyekan penutupan dolphinarium terakhir yang tersisa di Inggris. Mereka meminta Bezzina untuk melakukan pengujian independen rutin terhadap air di kolam oleh Departemen Regulasi Veteriner (VRD) Malta sebagai hal yang mendesak.

Kondisi kehidupan di kolam lumba-lumba semakin memburuk (di atas dan di bawah), kata para aktivis (Marine Connection)

“Kami juga merasa bahwa Mediterraneo saat ini beroperasi di bawah izin kebun binatang, maka izin ini harus ditinjau ulang dan dalam situasi seperti ini, dicabut,” kata Dodds kepada Bezzina.

“Lumba-lumba ini digunakan dalam pertunjukan dan sesi interaksi publik; fakta ini bertentangan dengan tujuan kebun binatang, kebun binatang tidak digunakan untuk upaya konservasi apa pun, dan oleh karena itu, keabsahan izinnya masih dipertanyakan.”

Definisi sirkus

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the latihan thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Undang-undang ini mendefinisikan sirkus sebagai “setiap pameran yang diselenggarakan oleh peserta pameran untuk mendapatkan keuntungan, dan dilihat oleh publik sebagai hiburan yang menawarkan hiburan dan pertunjukan, dan di mana hewan dibuat untuk melakukan trik atau manuver, yang tidak mencerminkan perilaku alami mereka atau tidak mencerminkan perilaku alami mereka. menawarkan nilai pendidikan apa pun”.

Namun, pengecualian (31E) menyatakan bahwa ketentuan tersebut “tidak berlaku untuk kebun binatang yang memiliki izin berdasarkan Undang-undang ini, dengan alasan bahwa pengecualian tersebut tidak membahayakan tujuan ketentuan Undang-undang ini”.

Pada bulan Juni, Bezzina mengatakan kepada Marine Connection bahwa dia bekerja sama dengan VRD untuk mengklarifikasi rincian inspeksinya di Mediterraneo, namun organisasi tersebut mengatakan bahwa, meskipun terus meminta masukan, komisaris tidak memberikan rincian lebih lanjut sejak saat itu.

penyelam juga telah menghubungi Bezzina untuk mengklarifikasi situasinya, namun dia hanya menjawab bahwa perizinan dan regulasi entitas seperti Mediterraneo adalah tanggung jawab VRD, dan merujuk penyelidikan tersebut ke petugas dokter hewan di direktorat tersebut, Dr Duncan Chetcuti Ganado. Dia belum menanggapi pertanyaan.

'Analisis jika diperlukan'

Taman Laut MediterraneoNamun, hal ini lebih terbuka. “Tangki kami dianalisis setiap hari berdasarkan parameter fisik dan kimianya,” kata manajer Pietro Pecchioni penyelam.

“Sebulan sekali dilakukan analisis mikrobiologi dari laboratorium eksternal (ketiga). Semua parameter sejalan dengan standar dan pedoman. Pemerintah menghubungi kami untuk pemeriksaan dan analisis lebih lanjut jika diperlukan.”

Ditanya tentang kepatuhan terhadap undang-undang kesejahteraan hewan, Pecchioni berkata: “Saya akan mengundang Anda untuk membaca undang-undang yang sama dengan penuh perhatian. Lembaga kami adalah kebun binatang yang terakreditasi.”

Pihak taman nasional sebelumnya telah menyatakan bahwa tim penyelam ditugaskan untuk membersihkan kolam dan mengelola pertumbuhan alga, dan meskipun pertumbuhan tersebut mungkin tampak tidak sedap dipandang, namun dikatakan tidak berbahaya bagi lumba-lumba.

Lumba-lumba di kolamnya di Taman Laut Mediterraneo (Marine Connection)

“Tes air rupanya sudah dilakukan, tapi taman ini mengatur dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh staf di sana,” kata Sandeman. “Mengapa mereka tidak mempublikasikan hasil tes ini, atau mengizinkan inspeksi independen terhadap fasilitas dan lumba-lumba mereka?”

“Misi kami adalah untuk memperjuangkan konservasi kehidupan laut dan memberikan pengetahuan berharga kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan lautan kita dan makhluk luar biasa yang menghuninya,” klaim Taman Laut Mediterraneo.

Sebaliknya, Marine Connection menyatakan di situs webnya: “Fakta bahwa Taman Laut Mediterraneo terus beroperasi menunjukkan bahwa pihak berwenang menutup mata terhadap masalah kesejahteraan hewan ini, yang tidak dapat kami toleransi.”

