Mendapatkan Gambaran Besar di Wakatobi

Menangkap cakupan sebenarnya dari terumbu karang Wakatobi melalui citra sudut lebar

There's no denying the appeal of photographing the elusive marine life that hide in the recesses of a reef. Yet too often, photographers that come to Wakatobi run the risk of getting so caught up in documenting the small details that we end up missing the big picture. It is those panoramic reef scenes that showcase the true scope and quality of a destination, and the best way to create them is by adding wide and super-wide panoramic shooting techniques to the imaging mix.

Sepasang penyelam berlayar di sepanjang sisi drop off di Wakatobi. Untuk mengambil gambar, saya berada di atasnya pada kedalaman 3.6m/12 kaki. Pengaturan kamera: ISO 200, kecepatan rana 1/125 detik, lensa Tokina 10-17mm diatur pada 10mm, Aperture F/5.6, dual Sea & Sea YS-250 diatur antara kekuatan setengah dan seperempat.

Telah melakukan beberapa perjalanan ke Indonesia Wakatobi Dive Resort, Saya dapat membuktikan bahwa seorang fotografer dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu di sini untuk mengisi kartu memori demi kartu memori dengan potret kehidupan laut dan foto makro yang spektakuler, tanpa pernah kehabisan bahan subjek yang unik. Tapi itu hanya setengah cerita. Untuk menangkap seluruh keindahan destinasi ini, Anda harus fokus pada gambaran besarnya.

Pengaturan Gambar-Sempurna

Wakatobi Resort dikelilingi oleh terumbu karang paling murni di dunia, dan itu bukan suatu kebetulan. Program konservasi laut penting di resor ini mendanai cagar alam laut swasta yang melindungi terumbu karang sepanjang 20 kilometer. Bukti upaya konservasi proaktif mereka terlihat jelas pada vitalitas terumbu karang.

Bidikan seperti penyelam yang melewati karang besar di permukaan meja (pada ketinggian 9.1 m/30 kaki) menunjukkan betapa hebatnya tempat ini untuk berada di antara penonton. Untuk menangkap gambar, pengaturan kamera mencakup: ISO 200, kecepatan rana 1/160 detik, dengan lensa fisheye Tokina 10-17mm saya disetel pada 12mm, aperture F/7.1 Untuk menjaga pencahayaan tampak alami, strobo Sea & Sea YS-250 digunakan diatur pada setengah daya.

Selain kondisinya yang hampir murni, kondisi bawah laut Wakatobi juga memiliki topografi yang dramatis. Terdapat lereng terumbu yang curam dan dinding vertikal yang menjulang beberapa meter dari permukaan, punggung bukit yang terendam, dan gunung laut yang menjulang dari kedalaman dengan puncak yang menjulang di perairan dangkal yang terkena sinar matahari. Tambahkan kejernihan air yang luar biasa dan cahaya sekitar yang berlimpah, dan Anda akan mendapatkan kondisi ideal untuk memotret sudut lebar untuk menampilkan pemandangan ini dalam detail yang hidup.

Menyalakan Mawar

Di lokasi penyelaman Wakatobi Roma terdapat formasi karang gulir raksasa yang dijuluki “mawar” karena bentuknya yang terlihat jelas jika dilihat dari atas. Saya merasa pilihan terbaik saya adalah memilih lensa fisheye dan memotret hanya dengan menggunakan cahaya sekitar, karena tersedia banyak. Menggunakan lampu strobo hanya akan menerangi sejumlah kecil partikulat di kolom air antara karang dan saya.

Formasi karang gulir raksasa yang dijuluki “mawar” di lokasi penyelaman Roma di Wakatobi berada pada kedalaman 18.3m/60 kaki. Untuk mendapatkan eksposur, pengaturan kamera diatur sebagai berikut: ISO 200, kecepatan rana 1/125 detik. Lensa, fisheye Tokina 10-17mm diatur pada 10mm, aperture F/5.6, hanya mengandalkan cahaya yang tersedia, tanpa strobo.

Karena tidak ada garis lurus pada terumbu, distorsi seperti tong yang dihasilkan oleh optik mata ikan jarang menjadi masalah. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya, karena distorsi dapat menambah tingkat drama pada subjek. Untuk menyampaikan kesan skala, saya mengarahkan model saya setinggi tiga kaki di atas karang.

Bawa Latar Belakang

Hampir semua orang yang saya kenal menggunakan pengaturan strobo ganda. Meskipun penting untuk menerangi subjek secara merata di latar depan, saat memotret dengan sudut lebar, banyak yang lupa memikirkan latar belakang. Jika berbicara tentang daerah tropis, tidak ada yang lebih baik daripada menyeimbangkan cahaya sekitar dengan pencahayaan Anda sendiri untuk memberikan daya tarik biru yang indah.

Saya sangat percaya pada pengambilan gambar secara manual, dan ini termasuk strobonya. Kalau di Wakatobi, keluaran strobo saya jarang diset di atas 3/4 daya, lebih sering pengaturannya bervariasi antara seperempat setengah daya.

Pada kedalaman 12.2m/40 kaki. untuk mengabadikan koleksi bunga karang dan karang lunak yang berwarna-warni ini, saya memilih pengaturan kamera berikut: ISO 200, kecepatan rana 1/160 detik, lensa Tokina 10-17mm yang disetel pada 12mm, Aperture F/6.3, set ganda Sea & Sea YS-250 tepat di atas setengah kekuatan.

Sebelum menyiapkan bidikan apa pun, strategi saya selalu dimulai dengan mengetahui di mana matahari berada, mengamati di mana cahaya alami bertransisi dari terang ke gelap, dan melakukan pembacaan meteran cahaya sekitar melalui lensa di setiap titik. Hal ini memungkinkan saya menetapkan garis dasar untuk nilai aperture. Saya kemudian dapat mulai bekerja untuk menangkap kebiruan air di latar belakang dengan sebaik-baiknya.

Misalnya, di situs bernama Lorenzo's Delight, saya menemukan kipas laut merah yang sangat besar dan indah di dinding pada ketinggian 110 kaki. Pada kedalaman tersebut, cahaya sekitar masih cukup bagus, sehingga saya dapat tetap berada pada ISO 200 dengan pembacaan meter berkisar antara f4.5 dan f5.6. Tingkatkan ISO hingga 400 dan itu cukup f/8 dan berada di sana. Setelah saya mendapatkan nilai aperture yang tepat untuk menangkap warna biru air yang ideal, saya mengalihkan perhatian saya kembali ke terumbu karang.

Pada kedalaman 33.5m/110 kaki, pengaturan kamera meliputi: ISO 200, kecepatan rana 1/80 detik, lensa Tokina 10-17mm diatur pada 10mm, Aperture F/7.1, dual Sea & Sea YS-250 yang diatur secara manual dengan strobo kanan di antaranya daya setengah seperempat, strobo kiri dengan daya setengah.

Pada kedalaman itu, kipas tampak lebih merah marun gelap daripada merah, yang ingin saya tampilkan, ditambah menambahkan penyelam ke pemandangan untuk memberi skala pada ukurannya. Untuk mempertahankan cahaya sekitar, saya menurunkan sedikit kecepatan rana ke 1/80 detik ke nilai aperture f7.1 (plus minus setengah stop) untuk mempertahankan kedalaman bidang yang cukup bagi kipas dan penyelam.

Contoh lain pengambilan gambar pada kedalaman adalah gambar (di sebelah kiri) seorang penyelam di balik karang lunak yang sangat besar pada ketinggian 36.6m/120 kaki. di sisi dinding. Pengaturan kamera: ISO 200, kecepatan rana 1/80 detik, lensa Tokina 10-17mm diatur pada 10mm, Aperture F/7.1, dual Sea & Sea YS-250 yang diatur secara manual antara kekuatan setengah dan penuh. Pada gambar di sebelahnya (penyelam melewati spons barel besar pada kedalaman 16.8m/55ft.), saya dapat memperoleh hasil serupa dengan ISO 200 yang sama, namun menaikkan kecepatan rana ke 1/125 detik, sementara menurunkan kedua aperture hingga F/6.3, output daya Sea & Sea YS-250 saya menjadi setengah daya.

Keseluruhan proses ini mungkin terdengar terlalu metodis, tetapi ingatlah bahwa, tidak seperti ikan, terumbu tidak akan kemana-mana. Anda memiliki cukup waktu untuk meninjau hasil Anda dan membuat penyesuaian halus yang diperlukan untuk menyesuaikan pencahayaan dan komposisi Anda. Karena layar LCD tidak selalu menceritakan keseluruhan cerita, saya selalu meninjau gambar yang diputar berdasarkan tampilan histogram kamera.

Menambahkan Subjek

Menyertakan subjek kehidupan laut menambah skala dan dampak pada gambar sudut lebar. Kuncinya adalah menemukan subjek yang menarik dan mudah didekati. Saya menemukan bahwa sotong Broadclub di terumbu karang Wakatobi sangat toleran terhadap penyelam. Asalkan Anda menjaga gerakan Anda tetap lambat dan hati-hati; mereka mungkin mengizinkan Anda berada cukup dekat untuk berfoto.

Kami menemukan sotong Broadclub yang kooperatif ini saat melakukan penyelaman di dinding pada kedalaman 12.2m/40 kaki. Pengaturan kamera: ISO 200, kecepatan rana 1/125 detik, lensa Tokina 10-17mm diatur pada 13mm, Aperture F/8.0, dual Sea & Sea YS-250 yang diatur secara manual antara kekuatan setengah dan penuh.

Memasukkan subjek manusia dalam bidikan sudut lebar tidak hanya menambah minat — karena orang menganggap orang lain menarik, — namun juga menambah peluang lebih besar untuk menceritakan sebuah kisah. Daripada sekadar berenang melewati bingkai, mintalah model Anda terlibat dalam beberapa elemen adegan.

Jika Anda bermitra dengan fotografer lain, trik mudahnya adalah dengan memotret mereka yang sedang mengambil foto. Dan jika mereka juga memotret dengan pengaturan sudut lebar, kemungkinan besar mereka akan melakukan hal yang sama seperti Anda. Saat menggunakan lensa fisheye pada manusia, distorsi bidang lensa pada kisaran 10-11mm terkadang terlihat terlalu berlebihan. Menurut saya, hal ini terutama benar bila subjek dalam bingkai juga menyertakan hewan laut. Pada saat-saat seperti itu, saya sering kali mundur sedikit, memilih rentang zoom 13–17mm.

Untuk lebih meningkatkannya, asalkan subjek Anda masih bersikap kooperatif, Anda dapat mengubah posisi dan meminta penyelam lain bergerak perlahan ke tempat yang baru saja Anda kosongkan untuk membuat potret interaksi laut. Menjaga gerakan Anda tetap lambat dan disengaja untuk menghindari alarm pada subjek Anda akan memberi Anda lebih banyak waktu dan kesempatan berfoto dibandingkan mencoba terburu-buru. Berlatih sedikit disiplin ada gunanya.

Kedalaman 7.62m/25 kaki. Pengaturan kamera: ISO 200, kecepatan rana 1/125 detik, lensa Tokina 10-17mm diatur pada 17mm, Aperture F/8. Dengan mempertimbangkan bahwa permukaan ikan di latar depan akan sangat reflektif, daya strobo diturunkan menjadi sekitar seperempat daya pada Sea & Sea YS-250.

Segerombolan ikan akan menambahkan banyak kehidupan pada sudut lebar Anda, namun mereka juga bisa menjadi subjek yang aneh, sehingga mengharuskan Anda mengantisipasi bidikan dengan baik sebelum terjadi. Di sini sekali lagi, saya menyarankan untuk menerapkan strategi yang sama dengan yang saya gunakan untuk mengambil gambar pemandangan laut secara umum; ambil pembacaan meter segera setelah Anda berada di kedalaman. Hal ini akan memungkinkan Anda menetapkan garis dasar untuk nilai aperture berdasarkan tingkat cahaya sekitar, dan kemudian bersiap ketika kawanan ikan selar mata besar, ikan kakatua, barakuda, atau ikan batfish memasuki lokasi dan berada dalam jangkauan.

Fokus pada Kehidupan Laut

Setelah mengabadikan beberapa panorama terumbu karang yang menakjubkan, Anda selanjutnya dapat mengalihkan perhatian Anda ke biota laut. Saat menyelam di Roma, saya bertemu dengan sepasang gurita besar yang terlihat seperti sedang terjadi pertikaian wilayah, karena keduanya mengambil posisi tegak dengan jarak dua kaki satu sama lain.

Two Day Octopus together. For this Day Octopus at a depth of 9m/30ft., Camera settings: ISO 200, shutter speed 1/125 sec., Tokina 10-17mm lens set at 17mm, Aperture F/8.0, dual Sea & Sea YS-250’s manually set quarter power.

Terdapat air jernih dan cahaya sekitar yang cukup untuk menampilkan semangat gurita di latar depan dan pemandangan di luarnya. Hanya diperlukan sedikit lampu strobo, karena jarak kerja antara lensa dan subjek kurang dari satu kaki.

House Reef Wakatobi adalah tempat yang bagus tidak hanya untuk melihat pemandangan dari sudut lebar tetapi juga untuk melihat berbagai macam biota laut besar dan kecil. Pada kedalaman 24.3m/80 kaki. Saya melihat salah satu penyu hijau yang tinggal di lokasi itu meluncur menuruni tembok. Untuk pengambilan, pengaturan kamera: ISO 200, kecepatan rana 1/125 detik, Nikonos R-UW 13mm, Aperture F/6.7, dual Retra Primes diatur secara manual dengan daya setengah.

Selain melayani penyelam rekreasional yang menggunakan nitrox, Wakatobi Dive Resort juga dilengkapi dengan baik untuk menangani penyelam yang menggunakan rebreather, termasuk kelompok yang berjumlah 20 orang. Ini adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan dengan kekayaan subjek yang tidak ada habisnya untuk difoto.

Secara keseluruhan, dengan perpaduan terumbu karang yang indah, titik penyelaman, dan subjek kehidupan laut yang unik, serta layanan dan pilihan menyelam yang fleksibel, Wakatobi adalah surga bagi fotografer untuk melakukan segalanya, mulai dari mengasah keterampilan hingga menambahkan hal-hal baru dan menarik. citra – baik sudut lebar, makro, atau keduanya ke perpustakaan foto Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Wakatobi, kunjungi Situs Wakatobi atau Wakatobi Dive Resort's situs blog, Wakatobi Mengalir.