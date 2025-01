Noronha: Tempat menyelam terbaik di Atlantik

at

at 8: 58 am

PIERRE CONSTANT telah mengunjungi pulau Fernando de Noronha, di sebelah timur Brasil, untuk mencicipi suasananya yang unik dan, khususnya, wisata selam skubanya



Jika Anda adalah burung laut Amerika Selatan, Anda dapat terbang sejauh 525 km dari Recife atau 350 km dari Natal di pantai timur laut dan hinggap di beberapa titik daratan yang sangat kecil. Fernando de Noronha bagi Brasil sama halnya dengan Kepulauan Galapagos bagi Ekuador di sisi lain benua.

Booby kaki merah

Kedua kepulauan ini, dalam beberapa hal, sangat mirip. Terletak sedikit di selatan Khatulistiwa, keduanya merupakan daerah vulkanik yang terbentuk dari zona rekahan di lautan, dan merupakan tempat berlindung yang baik bagi burung laut. Di kedua tempat tersebut, menyelam merupakan salah satu kegiatan yang paling populer.

Ke-21 pulau Noronha jauh lebih tua daripada Galapagos. Pulau-pulau tersebut terletak di Lempeng Amerika Selatan, dengan serangkaian gunung berapi termasuk Atol Rocas yang membentang ke arah barat.

Kepulauan ini ditemukan pada tanggal 24 Juli 1503 oleh penjelajah Portugis Gonçalo Coelho, dibiayai oleh Fernao de Noronha tetapi, menurut cerita, Americo Vespucci, seorang anggota ekspedisi berkebangsaan Italia, yang pertama kali mendeskripsikan pulau-pulau tersebut.

Penyelam hanyut di saluran

Kemudian daerah itu diduduki oleh Belanda sebelum jatuh ke tangan Prancis dan akhirnya diambil alih oleh Portugis pada tahun 1737. Mereka membangun beberapa benteng, termasuk benteng Nossa Senhora dos Remedios, dan Fernando de Noronha menjadi terkenal sebagai tujuan para tahanan politik.

Charles Darwin mampir di HMS Anjing pemburu pada tahun 1832, dan pada awal tahun 1900-an pemukiman Italia dan Prancis didirikan untuk perdagangan dan pemasangan kabel bawah laut. Penerbangan komersial Aeropostale menghubungkan Amerika Selatan ke Eropa dan Afrika, dan selama PD II Noronha menjadi pangkalan Angkatan Udara AS.

Taman laut nasional

Militer Brasil mengelola pulau-pulau tersebut dari tahun 1942 hingga 1988, saat pulau-pulau tersebut dinyatakan sebagai taman laut nasional, dan kini pariwisata menjadi penggerak ekonomi. Noronha telah menjadi pulau liburan impian bagi warga Brasil yang kaya.

Pintu masuk taman laut nasional

Fernando de Noronha terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2001 dan dikelola oleh Institut Konservasi Keanekaragaman Hayati Chico Mendes (ICMBio), yang berada di bawah naungan Departemen Lingkungan Hidup. Rocas dikelola secara terpisah sebagai cagar hayati yang dilarang untuk dikunjungi.

Rencana pembangunan berkelanjutan telah disusun untuk taman laut tersebut, dengan bantuan penduduk setempat. Lokasi wisata dan infrastruktur dikontrol secara ketat.

Penyelam dengan ikan pari penyengat mentega di saluran tersebut

Penerbangan GOL dari Recife memakan waktu satu jam. Saat tiba, Anda membayar TPA (Pajak Permanen), yang dikenakan sebesar 76 real (sekitar £10) per malam, tetapi akan bertambah jika Anda tinggal lebih lama. Kantor taman laut mengenakan biaya masuk sebesar R$222 (£30) bagi warga non-Brasil, yang berlaku selama 10 hari.

Sebagian besar penginapan berada di pousada atau wisma tamu. Biaya hidup dan makanan di pulau ini mahal.

Tiga pusat selam beroperasi di Porto di pantai timur laut, dan toko selam juga terletak di kota kolonial Portugis Vila dos Remedios, dengan bangunan bersejarahnya seperti Palacio Sao Miguel dan gereja Nossa Senhora dos Remedios.

Dermaga di Porto

Pantai Pico do Meio, dilihat dari benteng Nossa Senhora dos Remedios

Benteng Nossa Senhora dos Remedios yang megah, di tebing yang menghadap kota, menawarkan pemandangan indah Porto, Praia do Meio (Pantai Tengah), dan batu ikonik berbentuk ibu jari Pico de Meio, yang menjadi objek wisata saat matahari terbenam.

Kepulauan ini terpapar oleh Arus Khatulistiwa Selatan dari timur ke barat dan angin pasat dari tenggara. “Laut Dalam” di pantai utara tenang antara bulan April dan November, tetapi di waktu lain dalam setahun angin pasat dari utara ke timur mengambil alih kendali.

“Laut Luar” di pantai selatan biasanya berombak tetapi jarak pandang lebih jelas, sehingga operasi penyelaman memilih lokasi mereka berdasarkan waktu dalam setahun.

Suhu air 28°C sepanjang tahun, dengan jarak pandang berkisar antara 25-40m. Dengan 25 lokasi penyelaman, penyelaman Noronha dianggap yang terbaik di Brasil.

Pada dasarnya terdiri dari batuan basalt vulkanik hitam, lanskap bawah lautnya agak kusam, dengan batu-batu besar, punggung bukit, terkadang ngarai, celah untuk berenang, dan gua. Di mana arus mengalir di saluran, spons menutupi batu-batu yang berubah menjadi sangat berwarna, seringkali merah terang. Selain itu, hamparan ganggang hijau dan anggur laut adalah hal yang biasa.

Spons menyediakan warna stasioner

Hari menyelam

Truk menjemput penyelam di penginapan pukul 7.15 pagi dan pemandu memberikan pengarahan tentang fasilitas perahu dan lokasi penyelaman. Beberapa berbicara dalam bahasa Inggris atau Spanyol, meskipun bahasa Brasil adalah bahasa yang umum. Lokasi penyelaman terletak sekitar 10-30 menit jauhnya.

Selama saya tinggal di bulan Desember, sebagian besar penyelaman berada di Laut Dalam antara titik timur dan barat pantai utara Noronha.

Cordilhieras, dekat ujung timur laut, merupakan punggungan yang terendam dengan banyak alga. Pemandangan umum di sana adalah sekelompok kecil ikan grunt bergaris biru dan emas (Haemulon chrysargyreum). Ikan kakatua Brasil (Sparisoma amplum) berwarna hijau di punggung dan merah di perut untuk betina, sedangkan jantan dewasa berubah menjadi biru muda dengan bulan sabit merah di ekor.

Gerutuan bergaris kuning di dalam gua

Ikan kakatua Brasil muda

Ikan chub laut Bermuda abu-abu (Kyphosus sektatrix) bergerak dalam kelompok kecil, seperti halnya margate hitam (Anisotremus surinamensis), berbadan tinggi dengan kepala curam dan berwarna keperakan dengan bercak hitam di belakang insang.

Ikan chub laut bermuda

Margate hitam

Saya menemukan seekor penyu sisik (Eretmochelys imbricata) tidak menyadari penyelam, dan ikan tang biru (Acanthurus coeruleus), salah satu spesies ikan bedah langka yang ada.

Penyu sisik yang merumput

Ilha do Meio (Pulau Tengah) terletak di antara Ilha da Rata (Pulau Tikus) dan Porto. Idenya adalah menjelajahi gua dan berenang di perairan dangkal, menyelinap masuk dan keluar di belakang pemandu selam sementara fotografer bawah air dari perusahaan All Angle menunggu Anda di sisi lain. Foto-foto tersedia di toko selam di malam hari dengan harga $30 per foto (sekitar £4).

Gua-gua tersebut dipenuhi dengan penyapu tembaga (Pempheris schomburgki), kerapu kelinci kecil dengan bintik-bintik biru dan perut kuning (Cephalopholis fulva), sepasang ikan bidadari Perancis (Pomacanthus paru) dan blue tangs. Di permukaan, burung black noddy dan yellowtail tropicbird terbang dengan gembira.

Kelinci

Ikan bidadari Prancis di saluran

Burung tropis ekor kuning

Di ujung barat pulau, Ponta da Sapata merupakan tempat bersarang bagi burung boobi berkaki merah. Caverna da Sapata, lengkungan bawah air dengan dasar berpasir, menyediakan tempat berlindung bagi ikan pari penyengat selatan (Dasyatis Amerika), dengan duri berwarna merah seperti merica di punggungnya. Tanpa diganggu oleh para penyelam, mereka mempertahankan sikap Zen.

Penyelam di dalam gua

“Beberapa kura-kura tersesat di sudut-sudut gua yang terpencil dan berakhir sebagai kerangka…”, Julio menegaskan, senang berpose dengan senyum di samping tengkorak. Visibilitas yang baik mendukung gambar yang bagus. Dinding mini di luar memperlihatkan tiga ikan pari yang dicoret-coret (Aluterus skriptus) dan ikan pari oranye berbintik putih (Cantherhines macrocerus).

Tiga filefish yang dicoret-coret…

…dan ikan pari oranye berbintik putih

Cagarras, di sisi timur Noronha, sebelah barat Pulau Rat, merupakan lokasi bersarang bagi burung boobi bertopeng. Penyelaman yang lebih dalam di zona 32m, juga merupakan lokasi bagi lobster berduri Tanjung Verde (Jamur Panulirus charlestoni), jack hitam (Caranx lugubris), ikan bidadari Prancis, dan ikan kakatua Brasil yang mencolok.

Lobster berduri Tanjung Verde

Di saluran

Buraco das Cabras, kedalaman 20m, lebih produktif bagi fotografer. Seekor hiu perawat pengembara (cirratum ginglymostoma) menimbulkan kegaduhan, akhirnya mendekati saya tanpa rasa takut. Ikan pari besar yang tertutup pasir menyaksikan penyelam lewat.

Sekelompok penyelam Brasil yang panik menunjukkan kegembiraan dengan tangan terbuka di belakang seekor kura-kura dan di depan fotografer resmi. Saya menunggu dengan sabar giliran saya untuk mendekati makhluk yang sedang merumput di antara bebatuan.

Ikan picu laut (Canthidermis sufflamen) berlayar melewati dan ikan chub laut Bermuda muncul dalam awan-awan kecil. Di akhir penyelaman di dalam saluran, antara pulau Rat dan Middle, jangkar Portugis tua yang besar yang dilapisi spons merah menarik perhatian saya. Terhanyut dalam arus, saya terbang di atas ikan flounder merak yang cantik (Bunga Bothus lunatus) melapisi batu yang berbentuk bulat.

Jangkar tua yang dilapisi spons

Cabritos, di ujung timur laut, berawal dari perairan Laut Luar yang jernih untuk memasuki kanal. Tempat yang dangkal dan berwarna-warni ini memiliki banyak batu berbentuk jamur yang ditutupi spons.

Ikan black jack dan sekawanan ikan doctorfish (Acanthurus cervix), jack bermata kuda (Caranx latus) dengan ekor kuning bercabang dan ikan kambing berpita kuning (Jamur Mulloidichthys martinicus) menyelesaikan pertunjukan. Jangkar tua kedua, yang bahkan lebih besar, membuat mulutku ternganga.

Ikan black jack berenang

Harapan saya untuk hari penyelaman terakhir akan dikabulkan oleh Leo dan Julio. Di ujung barat pulau, puncak bawah laut Cabeço da Sapata biasanya dilanda arus dan gerakan air yang kuat, tetapi kami hanya mengalami gelombang kecil.

Seekor hiu perawat besar melintas seperti bayangan di atas dasar berpasir putih. Sekelompok kecil ikan jack bermata kuda berputar-putar. Ikan kakap anjing (Lujanus bercanda), perak dengan palang di belakang, melayang seperti Zeppelin yang damai.

Hiu perawat

Awan kromis kuning (Chromis multilineata) bergoyang mengikuti arus di atas puncak sementara kawanan ikan picu hitam (Melichthys niger) melayang di warna biru.

Ikan picu hitam

Trinta Reis di Mar de Fora terletak di tengah pantai selatan di antara pulau-pulau batu yang muncul. Lautnya berombak seperti yang diperkirakan, tetapi di bawah air semuanya tenang. Pasir putihnya diukir oleh tanda riak di hamparan luas yang menghasilkan efek fotografi yang bagus.

Kami berenang dan memasuki ngarai dengan ikan pari selatan dan ikan black jack. Saat muncul, saya melihat hiu karang (Carcharhinus perezi) berjalan anggun di hamparan pasir putih yang luas.

Hiu karang Karibia di kejauhan

Leo bersantai di halte keselamatan

Lingkungannya sangat atmosferik dengan banyak cahaya, membuat orang lupa bahwa Fernando de Noronha adalah tempat penangkapan ikan hiu artisanal yang ekstensif antara tahun 1992-1998. Sayangnya, ikan black gall, reef, silky, lemon, nurse, tiger, dan hammerhead semuanya menjadi sasaran.

Kehidupan di darat

Satwa liar di pulau-pulau samudra sangat terbatas. Mamalia hampir tidak ada di Noronha, kecuali tikus dan lendir, hewan pengerat berwarna kastanye yang diperkenalkan oleh para pemukim awal untuk makanan.

Sebuah moco

Kadal Teju

Kadal Teju hitam putih yang banyak ditemukan di hutan ini diperkenalkan dari timur laut Brasil pada tahun 1950-an untuk memangsa tikus, dan tumbuh hingga sekitar 40 cm. Lidahnya bercabang merah muda, seperti biawak, tetapi karena menyerang burung lokal, ia menjadi predator yang tidak diinginkan di pulau tersebut.

Ketika Charles Darwin tiba di daratan Noronha pada tanggal 20 Februari 1832 (tiga tahun sebelum mengunjungi Galapagos), ia mengagumi hutan tropis yang rimbun dengan pohon magnolia, pohon laurel yang dihiasi bunga-bunga halus, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah.

Kepiting hutan

Hutan asli ini tidak ada lagi setelah Noronha menjadi koloni hukuman, dan pada akhir abad ke-19 pulau ini hampir seluruhnya gundul, tetapi pemulihan yang lambat dimulai pada tahun 1988 dengan status taman nasional laut.

Proyek konservasi dikelola oleh ICMBio. Selain cagar hayati Atol Rocas, ada Proyek Tamar untuk konservasi lima spesies penyu laut yang diketahui menghuni pulau-pulau tersebut: penyu hijau, penyu sisik, penyu tempayan, penyu belimbing, dan penyu belimbing, meskipun penyelam umumnya hanya melihat dua yang pertama.

Proyek lainnya menyangkut lumba-lumba pemintal (Stenella longirostris), yang memiliki populasi penduduk di Baia dos Golfinhos yang terpencil di barat laut. Pengunjung datang pagi-pagi sekali untuk menyaksikan lumba-lumba bermain di teluk.

Teluk Porcos

Sejumlah jalur tersedia, meskipun beberapa memerlukan pemesanan terlebih dahulu karena dipandu pada waktu tertentu oleh pemandu berlisensi. ICMBio panduan. Sebagian besar mengarah ke pantai atau tempat pengamatan dan dapat berlangsung selama 15 menit hingga tiga jam.

Sejumlah agen juga menawarkan tur pribadi dengan transportasi mereka sendiri, atau bahkan pelayaran untuk snorkeling atau menonton lumba-lumba.

Pelancong independen dengan anggaran rendah dapat menaiki bus 'Coletivo' gratis yang beroperasi bolak-balik antara Porto di timur laut dan Sueste di barat daya di sepanjang BR-363, menyediakan akses ke awal semua jalur dan pantai eksotis. Fernando de Noronha adalah pengalaman khas Brasil yang sesungguhnya, di mana orang asing sangat diterima namun tentu saja merupakan suatu keanehan!

Menjelang akhir kunjungan saya, saya melewati sebuah rumah dengan papan nama berwarna-warni di gerbangnya yang bertuliskan “Maafkan aku, suaramu ada di surga” – “Tersenyumlah, kamu ada di surga”.