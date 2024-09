Penyelam melacak korban kecelakaan tabrak lari tahun 1850-an

Sebuah kapal transatlantik Prancis yang tenggelam dalam keadaan tidak biasa 168 tahun lalu dengan hilangnya sebagian besar dari 132 penumpang dan awaknya telah ditemukan oleh tim penyelam New Jersey – 320 km dari pantai Massachusetts.

Kapten kapal yang bertabrakan dengan Le Lyonnais pada tahun 1856 ia tetap meneruskan perjalanannya, sambil mengaku tidak tahu bahwa perjalanannya akan berakhir.

Penyelam Atlantic Wreck Salvage, yang beraksi di New Bedford dengan kapal ekspedisi mereka Gigih, telah mencari bangkai kapal tersebut selama beberapa tahun. Kedalaman dan lokasi pastinya belum diungkapkan, tetapi dikatakan bahwa bangkai kapal tersebut berada di "air dalam", sebagian besar terkubur di dasar laut berpasir.

Anggota tim (dari belakang kiri) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; dan (kiri depan) Tim Whitehead, Eric Takakjian dan Jennifer Sellitti, dengan jendela kapal yang ditemukan dari bangkai kapal (Francois Merle, Rick Simon & Joe St Amand berpartisipasi dalam ekspedisi pencarian sebelumnya) (Atlantic Wreck Salvage)

Dalam masa transisi

Le Lyonnais dibangun di Inggris untuk Compagnie Franco-Americaine pada tahun 1855, setahun sebelum tenggelam, oleh Laird & Sons dari Birkenhead. Dia adalah salah satu dari enam kapal yang dimaksudkan untuk digunakan mengangkut penumpang dan surat melintasi Atlantik – dalam kasusnya antara Le Havre dan NY.

Pembuatan kapal sedang dalam masa transisi pada saat itu, dan Le Lyonnais dibangun dengan layar dan mesin uap.

“Menjadi salah satu kapal uap penumpang Prancis pertama yang memiliki jadwal pelayaran rutin melintasi

Atlantik dan kapal uap transisi awal membuat Le Lyonnais“Penemuan ini signifikan,” kata Eric Takakjian, anggota tim penyelam yang telah bekerja paling lama untuk menemukan bangkai kapal tersebut.

“Metode konstruksi lambung besinya merupakan salah satu contoh paling awal dari jenis konstruksi lambung kapal laut yang diketahui ada.

Diwarnai Ilustrasi Times of London menggambar Le Lyonnais tenggelam (koleksi Jennifer Sellitti)

“Demikian pula, mesin penggeraknya unik karena merupakan salah satu dari beberapa desain mesin yang dicoba sebelum preseden ditetapkan pada mesin kapal uap laut.

"Le Lyonnais“Mesin horizontal kerja langsung mendahului mesin majemuk terbalik, yang menjadi norma tak lama setelahnya,” kata Takakjian.

Tenggelam akibat tabrak lari

Le Lyonnais sedang dalam pelayaran kembali pertamanya ke Prancis ketika pada tanggal 2 November 1856 ia bertabrakan dengan kapal barque AS Adriatik, yang berlayar ke selatan dari Maine ke Georgia. Kapal itu membawa sejumlah penumpang dari negara-negara terkemuka NY dan keluarga Boston.

Adriatik rusak tetapi dapat mencapai pelabuhan di Massachusetts untuk perbaikan. Kaptennya berasumsi bahwa Le Lyonnais masih utuh karena dia tetap pada jalurnya dan tidak melaporkan kejadian tersebut.

Namun, lubang kecil di lambung kapal Le Lyonnais akhirnya membiarkan masuknya air laut yang cukup untuk membanjiri kapal, dan dia tenggelam beberapa hari kemudian.

Andrew Donn bersama X-CCR bersiap menyelami bangkai kapal, dibantu oleh Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Sebagian besar penumpang diperkirakan sempat menyelamatkan diri dengan sekoci penyelamat saat kapal akhirnya tenggelam, tetapi hanya 18 orang yang akhirnya diselamatkan, setelah menghabiskan seminggu di laut. Bencana ini disebut dalam novel 20,000 Leagues Under the Sea oleh Jules Verne.

Lebih jauh ke laut

Mitra Atlantic Wreck Salvage Jennifer Sellitti dan Joe Mazraani, keduanya pengacara pembela pidana, telah bekerja dengan Takakjian sejak 2016 untuk menemukan bangkai kapal, setelah tertarik dengan cerita tabrakan yang tidak biasa.

Meskipun laporan surat kabar kontemporer menunjukkan bahwa Le Lyonnais akhirnya tenggelam di tenggara Nantucket Shoals, para peneliti bangkai kapal menemukan bahwa catatan korban selamat dan dokumen pengadilan semakin mengarahkan mereka lebih jauh ke tengah laut, ke Georges Banks.

Lokasi bangkai kapal merupakan salah satu dari beberapa tanda potensial yang dipindai oleh tim penemuan setahun yang lalu, dan para penyelam kembali pada bulan Agustus ini untuk menyelidikinya.

Silinder mesin ini adalah kunci untuk mengidentifikasi reruntuhan (Andrew Donn)

Menemukan kecocokan

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer dan Tim Whitehead menyelam ke bangkai kapal sebanyak 13 kali untuk melakukan pengukuran, video dan gambar diam. Setelah meninjau data di bagian atas, mereka dapat membuat identifikasi awal berdasarkan ukuran kapal, lokasi, pelapisan besi, jendela kapal, dan mesin uap.

“Salah satu kepala silinder besar mengarah secara horizontal dan tidak terlalu tinggi dari pasir,” kata Mazraani. Dia dan Packer dapat memastikan bahwa kepala silinder tersebut berukuran 145 cm – “ukuran yang sama persis dengan silinder di Le Lyonnais"mesin”.

Pada penyelaman berikutnya, ia juga menemukan sebuah perahu kayu yang digunakan untuk tali temali dan menunjukkan bahwa kapal ini dilengkapi dengan layar dan uap. "Petunjuk-petunjuk tersebut, dengan lokasi, data sonar, dan pengukuran semakin memperkuat bahwa kami sedang menyelami kapal Prancis yang hilang itu."

Joe Mazraani mengibaskan pasir untuk memperlihatkan mata kiri yang diawetkan (Andrew Donn)

Rencana tindak lanjut

Tim sekarang berencana untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk menjelajahi dan mendokumentasikan bangkai kapal secara menyeluruh. “Kami akan kembali ke lokasi bangkai kapal sesegera mungkin,” kata Jennifer Sellitti. penyelam.

“Ekspedisi kami pada bulan Agustus 2024 difokuskan pada identifikasi bangkai kapal. Penyelaman berikutnya akan difokuskan pada pemetaan dan pendokumentasian lokasi bangkai kapal, serta penyelamatan artefak.

"Atlantik Utara tidak cocok untuk kapal karam. Badai, arus, dan peralatan penangkap ikan dapat mengubur dan menghancurkan bangkai kapal. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendokumentasikan dan menyelamatkan apa pun yang bisa diselamatkan sebelum waktu berlalu."

Penyelamatan Bangkai Kapal Atlantik telah menemukan sejumlah bangkai kapal, termasuk U-550, kapal selam Jerman terakhir pada masa PD II yang diketahui berada di perairan Atlantik Utara yang dapat diselami.

Buku bersampul tebal karya Sellitti akan terbit pada bulan Februari mendatang Peristiwa Adriatik: Tabrak Lari di Laut Lepas Pantai Nantucket, sekarang diperluas untuk menyertakan bab yang berisi deskripsi terperinci dan foto-foto bangkai kapal itu sendiri.

