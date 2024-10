Bagaimana kami menemukan makhluk baru di Cayman

Penyelam dan penulis-fotografer Inggris terkenal LAWSON WOOD dan LISA COLLINS menemukan sesuatu yang tidak terduga saat bekerja sama untuk mengilustrasikan buku baru. Lawson menjelaskan

Setelah tinggal di Cayman Brac selama bertahun-tahun sebelum kemudian kembali ke Skotlandia, dan menulis beberapa buku tentang Kepulauan Cayman, saya didekati oleh Bloomsbury Publishing untuk menulis dan mengilustrasikan dengan foto-foto sebuah buku baru: Panduan Identifikasi Kehidupan Laut di Karibia; Florida; Kepulauan Teluk dan Atlantik barat.

Membentang hingga ke timur hingga Bermuda dan Barbados, ini akan menjadi yang ketiga dalam serangkaian buku identitas yang telah saya buat untuk perusahaan (yang pertama di Mediterania dan yang kedua di Laut Utara & Selat Inggris).

Buku identifikasi kehidupan laut baru sedang dalam proses pembuatan

Tampaknya itu merupakan tugas yang cukup berat tetapi saya tahu dari waktu saya di Kepulauan Cayman bahwa mereka merupakan pangkalan yang sempurna untuk menjelajahi seluruh Karibia.

Saya sudah menerbitkan panduan menyelam ke Bermuda, Trinidad & Tobago, Kepulauan Virgin AS & Inggris, Cozumel dan Yucatan serta Bahamas, dan dalam proses tersebut telah mengumpulkan sejumlah besar materi fotografi tentang ikan bertulang, hiu dan pari, lamun, alga, dan invertebrata – krustasea, echinodermata, moluska, spons, dan cacing.

Sahabat baik saya, Prof. Mary Wicksten dari Universitas Texas A&M, sebelumnya telah membantu saya mengidentifikasi krustasea aneh, jadi wajar saja jika saya kembali meminta bantuan keahliannya dalam upaya saya menyusun buku baru ini selengkap mungkin.

Saya juga menghubungi teman baik saya yang lain, Lisa Collins dari Capture Cayman, untuk menanyakan apakah dia punya foto hewan yang tidak dia yakini. Faktanya, yang saya minta darinya adalah foto-foto hal-hal aneh!

Lisa berusaha sekuat tenaga dan, meskipun jadwal kerjanya sangat padat, mampu mengirimi saya berbagai jenis ikan dan invertebrata yang menakjubkan, banyak di antaranya yang belum pernah saya lihat sebelumnya.

Foto lain karya Lisa Collins tentang 'udang' yang tidak teridentifikasi

Pilihannya termasuk ikan blennies pike; ikan hamlet bertopeng; beberapa jenis Elisia siput laut; udang, bekicot – dan satu makhluk aneh yang menyerupai udang dan jelas merupakan anggota super-famili krustasea.

Dikira udang

Foto Lisa kemudian dikirim ke Prof Wicksten, yang berhasil mengidentifikasi makhluk tersebut. Ia juga menjadi sangat gembira saat mengetahui bahwa spesies tersebut belum pernah difoto atau direkam di Karibia sebelumnya, apalagi di Kepulauan Cayman.

Bahwa ia awalnya disangka sebagai sejenis udang tidaklah mengejutkan karena penampilannya memang mirip udang, meskipun Anda mungkin memperhatikan bahwa cheliped (capit) terbesar memiliki kait yang jelas di ujungnya.

Prof Wicksten melakukan penelitian lebih lanjut, dan menemukan bahwa salah satu rekannya sebenarnya telah mencatat spesies tersebut dari Kuba hanya dalam waktu singkat sebelumnya.

Ada dua spesies lain di wilayah yang sama Pagurotanais kelompok keluarga: P. Bouryi dan Gitaris P, meskipun sebelumnya mereka hanya pernah tercatat di Atlantik barat laut. Bentuk mereka sangat mirip dengan makhluk yang ditemukan oleh Lisa di Cayman, jadi mungkin ada kemungkinan salah identifikasi, tetapi Prof Wicksten mengatakan bahwa hewan itu terutama diidentifikasi berdasarkan cakarnya.

Namun, tidak ada catatan Karibia tentang hal itu, jadi apa yang difoto Lisa merupakan spesies baru sejauh menyangkut Kepulauan Cayman. Makhluk itu diidentifikasi secara positif sebagai isopoda yang hidup di dalam tabung, Pagurotanais largoensis.

Melihat lebih dekat Pagurotanais largoensis

Sifat agresif

Isopoda laut ini sebelumnya hanya tercatat di lepas pantai timur laut Pasifik, dan selanjutnya ditemukan juga di sepanjang pantai lepas pantai Florida, tempat ia diketahui menghuni tabung cacing tabung tua dan cangkang gastropoda kecil.

Sangat sedikit yang diketahui tentang spesies itu, dan foto Lisa merupakan bukti yang cukup untuk mengonfirmasi kepada dunia ilmiah kelautan bahwa spesies itu ada di perairan Cayman.

Dia menemukan hewan-hewan kecil itu saat mencari nudibranch di antara dedaunan alga yang sering ditemukan di hamparan pasir di lokasi penyelaman di sekitar Cayman. Dia juga memperhatikan sifat agresif mereka, karena mereka saling berkelahi dan makan dengan lahap.

Memotret mereka terbukti bermasalah karena seberapa cepat mereka bergerak dan betapa kecilnya mereka. Lisa mengira mereka adalah spesies udang, dan terkejut saat mengetahui bahwa mereka adalah isopoda yang belum pernah ditemukan di perairan Cayman sebelumnya.

For any diver interested in finding these critters, Lisa is available for shore-dive guiding to show you where they are. As an fotografi bawah air pengajar, she can also help you to photograph them. For more information, please visit Penangkapan Cayman.

Juga di Divernet: Di atas 18m: Bangkai Churchill Barrier II, Mengapa penyelam harus mengunjungi Bass, Pesona Manatee, Yang terbaik dari Bunaken, Di observatorium hiu banteng