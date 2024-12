Bangkai kapal yang mencemari lingkungan adalah bom waktu yang terus berdetak

Mereka bersembunyi di dasar lautan kita, kata FRASER STURT dari Universitas Southampton

Di dasar samudra dan lautan terdapat lebih dari 8,500 bangkai kapal dari dua perang dunia. Bangkai kapal ini diperkirakan berisi sebanyak 6 miliar galon (22.7 miliar liter) minyak, sebaik amunisi, beracun logam berat dan bahkan senjata kimia.

Selama beberapa dekade, bangkai kapal ini sebagian besar tidak terlihat dan tidak terpikirkan. Namun selama ini, strukturnya sudah mengalami degradasi, yang secara tidak terelakkan meningkatkan kemungkinan pelepasan zat beracun secara tiba-tiba ke dalam laut lingkungan Hidup.

Di beberapa bagian dunia, perubahan iklim memperburuk risiko ini. Meningkatnya suhu laut, pengasaman, dan meningkatnya badai mempercepat hancurnya bangkai kapal ini.

Of course, wrecks from the world wars are far from the only ones to be found at the bottom of the sea, with many others adding to the problem. The cost of addressing this global isu telah diperkirakan sebesar US$340 miliar (£261 miliar).

Berapa banyak dari kecelakaan ini yang mengancam keselamatan manusia, masyarakat pesisir, dan lingkungan? Apa yang dapat dilakukan – dan mengapa kita belum melakukannya lebih awal?

Memetakan masalah

Angka mentah dalam dolar dan jumlah bangkai kapal di peta tersebut tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Karya para peneliti seperti Paul Heersink telah mengumpulkan kumpulan data yang berbeda untuk membantu memvisualisasikan skala tantangan. Namun, angka-angka ini, dan posisi titik-titik pada peta, juga dapat memberikan kesan kepastian yang salah.

Masih saja terjadi bahwa lautan dan samudra di dunia belum dipetakan dengan baik seperti yang kita harapkan, dengan sekitar 23% telah dideskripsikan dan dipetakan secara terperinci. Bahkan tingkat perincian itu pun sering kali tidak cukup untuk mengidentifikasi bangkai kapal secara pasti, apalagi menentukan risiko yang mungkin ditimbulkannya.

Bangkai kapal Pearl Harbor yang bocor perlahan masih menarik perhatian kehidupan laut (Jill DeVito)

Terdapat dorongan global yang sedang berlangsung untuk meningkatkan pemetaan ruang laut di bawah naungan Proyek dasar laut 2030, yang berupaya mencapai resolusi universal 100 x 100m. Itu berarti satu "piksel" informasi akan setara dengan sekitar dua lapangan sepak bola.

Ini akan mengubah pemahaman kita tentang dasar laut, tetapi tidak akan mengungkap detail semua hal yang dapat Anda sembunyikan di dalam dua lapangan sepak bola tersebut (termasuk beberapa bangkai kapal).

Banyak bangkai kapal yang dapat menimbulkan masalah terbesar ditemukan di perairan pantai yang lebih dangkal, di mana inisiatif pemetaan pemerintah dan pekerjaan oleh industri memberikan resolusi yang jauh lebih tinggi, namun tantangan identifikasi tetap ada.

Bagaimana dengan catatan arsip? Catatan sejarah, seperti yang dimiliki oleh Yayasan Daftar Lloyd di London, sangat penting untuk memberikan kepastian yang lebih besar pada skala dan sifat tantangan tersebut. Informasi tersebut berisi rincian struktur kapal, kargo yang diangkut, dan posisi terakhir yang diketahui sebelum kecelakaan.

Namun, keakuratan posisi tersebut bervariasi, yang berarti bahwa mengetahui secara pasti di mana di dasar laut kemungkinan terdapat bangkai kapal, dan bagaimana cara mensurvei dan menilai risikonya, bukanlah hal yang mudah. ​​Hal ini sangat jelas terlihat dari karya arkeolog maritim Inggris Innes McCartney dan ahli kelautan Mike Roberts, yang penyelidikan geofisika dan arsipnya yang terperinci di Laut Irlandia menunjukkan bahwa bangkai kapal bersejarah sering kali salah dikaitkan dan salah lokasi. Ini berarti bahwa titik-titik pada peta sering kali berada di tempat yang salah, dan hingga 60% dapat berada di lokasi yang tidak diketahui di dasar laut.

Bangkai Kapal (Pascal Ingelrest / Pexels)

Berpacu dengan waktu

Sebagian besar bangkai kapal yang paling mengkhawatirkan adalah bangkai kapal berbahan logam, atau konstruksi logam dan kayu. Baja di bangkai kapal ini perlahan-lahan mengalami degradasi, sehingga meningkatkan kemungkinan kargo tertumpah dan komponen rusak. Namun, ini hanya sebagian dari risikonya.

Laut menjadi tempat yang semakin sibuk, karena kita melakukan penangkapan ikan yang lebih intensif dan meningkatkan pembangunan ladang angin lepas pantai serta instalasi energi lainnya untuk memenuhi komitmen nol emisi. Semua ini memengaruhi dasar laut dan secara fisik dapat mengganggu atau mengubah dinamika lokasi bangkai kapal.

Ada meningkatkan pengakuan global tentang perlunya mengatasi masalah ini. Masalah ini masih belum terselesaikan hingga saat ini karena tantangan internasional dan interdisipliner yang kompleks yang ditimbulkannya.

Banyak bangkai kapal berada di perairan lepas pantai negara-negara yang memiliki tidak ada hubungannya dengan pemilik asli kapal tersebutLalu, bagaimana kita menentukan siapa yang bertanggung jawab? Dan siapa yang membayar biaya pembersihan – terutama ketika pemilik asli diuntungkan oleh celah hukum kekebalan kedaulatan?

Berdasarkan konsep ini, negara bendera (negara tempat kapal terdaftar) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional dan oleh karena itu tidak berkewajiban secara hukum untuk membayar.

Di luar pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab ini, ada tantangan teknis. Sulit untuk mengetahui secara pasti berapa banyak bangkai kapal yang perlu diwaspadai, dan bagaimana cara menemukannya. Jadi, bagaimana kita menilai kondisinya dan menentukan apakah diperlukan intervensi? Dan jika ya, bagaimana kita melakukan intervensi?

Masing-masing pertanyaan ini merupakan tantangan yang kompleks, dan penyelesaiannya memerlukan kontribusi para sejarawan, arkeolog, insinyur, ahli biologi, ahli geofisika, ahli geokimia, surveyor hidrografi, analis data geospasial, dan insinyur.

Hal ini telah terjadi, dengan berbagai proyek regional yang mencapai kemajuan penting dan menunjukkan apa yang dapat dicapai. Akan tetapi, skala besar masalah ini lebih besar daripada jumlah pekerjaan yang telah dilakukan hingga saat ini.

New technologies are clearly critical, as are new attitudes. At the heart of the problem is an isu of knowledge and certainty – is this the wreck we think it is, does it pose a problem and if so, over what time scale?

Kemajuan dalam teknologi drone bawah laut yang dikenal sebagai Autonomous Underwater Vehicles (AUV), yang dilengkapi dengan serangkaian sensor untuk mengukur dasar laut dan mendeteksi polutan, bisa membantu meningkatkan pengetahuan kita tentang lokasi bangkai kapal, apa yang diangkutnya, dan tingkat kerusakannya. AUV dapat menyediakan data yang relatif murah dan beresolusi tinggi yang menghasilkan lebih sedikit emisi daripada survei serupa yang dilakukan dari kapal penelitian besar.

Menyebarkan AUV (MBARI)

Namun, kita juga perlu berbagi informasi tersebut, dan membandingkannya dengan data dari arsip untuk membantu menghasilkan pengetahuan dan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Terlalu sering, survei dan investigasi bawah air dilakukan secara terpisah, dengan data yang dipegang oleh masing-masing lembaga atau perusahaan, sehingga mencegah peningkatan pemahaman yang cepat dan kumulatif.

Tingkat keparahan risiko lingkungan dan keselamatan yang ditimbulkan oleh bangkai kapal di dasar laut, dan bagaimana risiko tersebut berubah seiring waktu, belum sepenuhnya diketahui. Namun, ini adalah masalah yang dapat kita atasi.

Tindakan harus segera dilakukan, didorong oleh kerangka regulasi dan pendanaan yang kuat, serta standar teknis untuk perbaikan. Kemitraan global – dengan nama kode Proyek Tangaroa – telah diselenggarakan untuk mendorong kerangka kerja tersebut – namun kemauan politik dan pendanaan diperlukan untuk mewujudkannya.

Melalui pengarsipan dan survei yang terarah, dan dengan berbagi data dan gagasan, kita dapat memetakan arah menuju masa depan di mana laut bukan lagi tempat kita mengabaikan hal-hal yang saat ini dapat mengancam kita di masa mendatang.

FRASER STURT adalah Profesor Arkeologi di University of Southampton. Artikel ini diterbitkan ulang dari Percakapan di bawah lisensi Creative Commons. Membaca Artikel asli.

