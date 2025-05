Kenyataan: pemulihan terumbu karang tidak akan menyelamatkan terumbu karang dunia

at

at 8: 30 am

Ini bukanlah pesan yang ingin didengar oleh penyelam mana pun, namun penelitian independen mengenai proyek pemulihan karang di seluruh dunia telah membawa COREY JA BRADSHAW dari Universitas Flinders, CLELIA MULÀ dari Universitas Australia Barat, GIOVANNI STRONA dari Universitas Helsinki dan tim mereka pada kesimpulan yang sulit.

Terumbu karang bukan hanya sekadar tempat yang indah untuk dikunjungi. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem terkaya di dunia, yang menampung sekitar sepertiga dari seluruh spesies laut.

Terumbu karang ini juga mendapat manfaat secara langsung lebih dari satu miliar orang, menyediakan mata pencaharian dan ketahanan pangan, serta perlindungan dari badai dan erosi pantai.

Tanpa terumbu karang, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih miskin. Jadi ketika terumbu karang mati atau rusak, banyak orang mencoba memulihkannya. Namun, besarnya tugas ini bertambah seiring dengan terus memanasnya iklim.

In penelitian baru kami, kami meneliti keseluruhan proyek pemulihan terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kami melihat apa yang mendorong keberhasilan atau kegagalan proyek tersebut, dan berapa biaya sebenarnya untuk memulihkan terumbu karang yang telah hilang. Memulihkan terumbu karang yang telah hilang di seluruh dunia dapat menghabiskan biaya hingga A$26 triliun (£12.5 triliun).

Dikelantang Acropora karang di Maladewa (Davide Seveso / Universitas Milan)

Kerugian global

Sayangnya, terumbu karang sedang menderita di seluruh dunia. Pemanasan global dan gelombang panas laut adalah penyebab utama, tapi overfishing dan polusi memperburuk keadaan.

Ketika suhu laut meningkat di atas rata-rata musiman dalam jangka waktu yang lama, karang dapat menjadi dikelantangMereka kehilangan warna saat mengeluarkannya alga simbiotik ketika tertekan, kerangka putih di bawahnya akan terlihat. Pemutihan parah dapat membunuh karang.

Pemutihan karang dan kematian massal karang kini menjadi hal yang biasa. Bulan lalu, gumpalan air hangat yang besar memutihnya sebagian besar wilayah Ningaloo Reef di pantai barat laut Australia sama seperti bagian besar dari Great Barrier Reef bagian utara sedang memutih di pantai timur laut.

Sejak awal tahun 2023, pemutihan karang massal telah terjadi di seluruh daerah tropis dan sebagian Samudera Hindia.

Selama 40 tahun terakhir, luas terumbu karang sudah berkurang setengahnyaSeiring dengan berlanjutnya perubahan iklim, peristiwa pemutihan karang dan kematian karang akan menjadi lebih umum. Lebih dari 90% terumbu karang berisiko mengalami degradasi jangka panjang pada akhir abad ini.

Karang mati di Maladewa setelah peristiwa pemutihan karang (Simone Montano / Universitas Milan)

Intervensi langsung

Pemulihan terumbu karang dapat dilakukan banyak bentuk, termasuk menghilangkan spesies pemakan karang seperti ikan nila, pemindahan bibit karang atau bahkan memanipulasi komunitas mikroba lokal untuk meningkatkan kelangsungan hidup karang.

Namun sejauh ini jenis restorasi yang paling umum adalah “berkebun karang”, di mana fragmen karang yang tumbuh di pembibitan dipindahkan kembali ke terumbu.

Masalahnya adalah skala. Pemulihan karang hanya dapat dilakukan dengan sukses dalam skala kecil. Sebagian besar proyek hanya beroperasi di area seluas beberapa ratus atau beberapa ribu meter persegi. Bandingkan dengan area seluas hampir 12,000 km persegi. kehilangan dan degradasi antara tahun 2009 dan 2018. Proyek restorasi belum mendekati skala yang dibutuhkan untuk mengimbangi kerugian akibat perubahan iklim dan ancaman lainnya.

Para pegiat konservasi bekerja untuk merawat terumbu karang dan membantu melestarikan bentuk kehidupan yang unik ini

Biaya yang sangat tinggi

Pemulihan karang adalah mahal, berkisar antara sekitar $10,000 hingga $226 juta (£4,800-£109 juta) per hektar. Kisaran luas ini mencerminkan biaya variabel dari berbagai teknik yang digunakan, kemudahan akses, dan biaya tenaga kerja.

Misalnya, penanaman karang (fragmen karang yang tumbuh di pembibitan dan dipindahkan kembali ke terumbu) relatif murah (biaya rata-rata $558,000 atau £270,000 per hektar) dibandingkan dengan pembibitan larva karang (biaya rata-rata $830,000 atau £400,000 per hektar). Membangun terumbu karang buatan dapat menghabiskan biaya hingga $226 juta (£109 juta) per hektar.

Kami memperkirakan biaya yang diperlukan lebih dari $ 1.6 miliar (£772 juta) untuk memulihkan hanya 10% dari area karang yang terdegradasi di seluruh dunia. Ini menggunakan biaya terendah per hektar dan dengan asumsi bahwa semua proyek pemulihan berhasil.

Bahkan perkiraan konservatif kami adalah empat kali lebih besar dari total investasi dalam pemulihan karang selama dekade terakhir ($410 juta atau £198 juta).

Namun, menggunakan biaya tertinggi per hektar adalah hal yang wajar, mengingat tingginya tingkat kegagalan, perlunya menggunakan beberapa teknik di lokasi yang sama, dan biaya besar untuk menangani terumbu karang terpencil. Memulihkan 10% wilayah terumbu karang yang terdegradasi secara global, dengan biaya $226 juta per hektar, akan menelan biaya lebih dari $26 triliun (£12.5 triliun) – hampir 10 kali lipat biaya Australia PDB tahunan.

Oleh karena itu, secara finansial mustahil untuk mengatasi hilangnya terumbu karang yang terus terjadi dengan pemulihan, meskipun proyek lokal masih dapat memberikan beberapa manfaat.

Pembibitan tali memelihara fragmen karang hingga siap ditanam (Luca Saponari / Universitas Milan)

Lokasi, lokasi, lokasi

Mitra penelitian juga meneliti faktor pendorong pemilihan lokasi restorasi. Kami menemukan bahwa hal itu sebagian besar bergantung pada seberapa dekat terumbu karang dengan pemukiman manusia.

Hal ini sendiri tidak selalu merupakan hal yang buruk. Namun, kami juga menemukan bahwa tindakan pemulihan lebih mungkin terjadi di terumbu karang yang telah rusak akibat aktivitas manusia dan dengan jumlah spesies karang yang lebih sedikit.

Artinya, kita tidak mesti menyasar lokasi yang kemungkinan besar restorasinya akan berhasil, atau yang punya kepentingan ekologi paling besar.

Keterbatasan lainnya adalah bahwa berkebun karang biasanya hanya melibatkan beberapa spesies karang – yang paling mudah untuk dipelihara dan dipindahkan. Meskipun hal ini masih dapat meningkatkan tutupan karang, tidak memulihkan keanekaragaman karang sejauh perlu untuk ekosistem yang sehat dan tangguh.

Mengukur 'keberhasilan'

Realitas menyedihkan lainnya adalah bahwa lebih dari sepertiga dari semua upaya pemulihan terumbu karang gagalAlasannya bisa karena perencanaan yang buruk, teknologi yang belum terbukti, pemantauan yang tidak memadai, dan gelombang panas berikutnya.

Sayangnya, tidak ada cara standar untuk mengumpulkan data atau membuat laporan tentang proyek restorasi. Hal ini menyulitkan – atau bahkan tidak memungkinkan – untuk mengidentifikasi kondisi yang mengarah pada keberhasilan, dan mengurangi laju perbaikan.

Berhasil sekarang, gagal nanti

Sebagian besar transplantasi karang dipantau untuk kurang dari 18 bulan. Bahkan jika mereka berhasil melewati masa itu, tidak ada jaminan bahwa mereka akan bertahan lebih lama. Tingkat keberhasilan jangka panjang tidak diketahui.

Ketika kami meneliti kemungkinan terjadinya peristiwa panas ekstrem segera setelah restorasi dan dalam beberapa dekade mendatang, kami menemukan bahwa sebagian besar lokasi yang direstorasi telah mengalami pemutihan parah tak lama setelah restorasi. Akan sulit menemukan lokasi yang terhindar dari pemanasan global di masa mendatang.

Terkadang karang muda memutih sebelum proyek restorasi selesai (Davide Seveso / Universitas Milan)

Tidak ada pengganti untuk aksi iklim

Pemulihan karang berpotensi menjadi alat yang berharga dalam situasi tertentu: ketika ia mendorong keterlibatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan lokal. Namun, pemulihan karang belum – dan mungkin tidak akan pernah – layak untuk ditingkatkan secara memadai guna memberikan dampak positif jangka panjang yang berarti pada ekosistem terumbu karang.

Pemeriksaan realitas ini harus mendorong perdebatan konstruktif tentang kapan dan di mana restorasi layak dilakukan. Tanpa membendung laju dan besarnya perubahan iklim, kita punya sedikit kekuatan untuk menyelamatkan terumbu karang dari kerugian besar pada abad mendatang dan seterusnya.

Pendekatan konservasi lainnya seperti membangun, memelihara dan menegakkan daerah perlindungan laut dan meningkatkan kualitas air dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek restorasi karang. Upaya ini juga dapat mendukung komunitas manusia lokal dengan insentif untuk konservasi.

Oleh karena itu, memperkuat strategi pelengkap dapat memperkuat ketahanan ekosistem, memperluas jangkauan dan keberhasilan proyek restorasi karang.

Juga di Divernet: Proyek karang ReefSeed disambut baik di Maladewa, Ilmuwan temukan karang tahan panas yang tersembunyi di tempat yang mudah terlihat, Model 3D digital kami dapat membantu menghidupkan kembali terumbu karang yang besar, Peningkatan ketahanan panas yang besar dari super-karang Secore