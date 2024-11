Kapal Pesiar Pelagian Selam Wakatobi

Setiap malam menjelang matahari terbenam, tumpukan batu karang di sekitar dasar Dermaga Ajaib menjadi hidup saat puluhan ikan mandarin muncul dari tempat persembunyian mereka untuk ritual senja. Ikan betina berkumpul dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 ekor dan menunggu ikan jantan muncul. Saat ada pelamar datang, ia memulai semacam tarian kawin yang rumit, dengan mengibaskan dada sirip seperti burung kolibri yang berputar mengelilingi satu atau dua burung betina yang sedikit lebih kecil.

Setelah pemain laki-laki berhasil menarik perhatian perempuan yang bersedia, pasangan tersebut memulai tarian spiral saat mereka naik dua hingga tiga kaki di atas karang. Koreografi ini melibatkan pengaturan waktu yang tepat, karena ikan mandarin adalah pemijahan yang disiarkan; dan baik sel telur maupun sperma dilepaskan secara bersamaan ke dalam kolom air untuk terbawa arus.

Untuk mencapai pembuahan yang optimal, betina tetap berada dekat dengan panggul jantan. sirip saat mereka berputar. Kemudian, pada saat puncak pendakian mereka, ia akan melepaskan telurnya. Setelah misi mereka selesai, keduanya terbang kembali ke dasar, di mana si jantan akan kembali berpacaran dan beralih ke pasangan berikutnya yang tersedia. Ceritakan tentang beberapa pria yang beruntung.

Pertunjukan malam ini hanyalah salah satu dari sekian banyak hal menarik dari pelayaran di atas kapal pesiar selam Pelagian.

Kemewahan Vintage Dengan Layanan Bintang Lima

Pelagian bukanlah kapal pesiar biasa. Dengan panjang 115 kaki/36 meter dengan lebar 24 kaki/7.5 meter dan buritan buritan membulat, Pelagian awalnya merupakan kapal pesiar bermotor yang elegan dan dibangun di Galangan Kapal Batservice Verft A/S di Mandal, Norwegia pada tahun 1965.

Pada awal tahun 1980-an, pemilik baru menata ulang dek utama kapal pesiar untuk mengakomodasi operasi penyelaman dan mendasarkan kapal di Laut Merah. Kapal pesiar yang saat itu dikenal sebagai Fantasea, berpindah lokasi untuk berlayar di Seychelles dan Samudra Hindia selama beberapa tahun sebelum menemukan rumah baru di Indonesia. Setelah menjalani perbaikan dan pembaruan penuh, Fantasea terlahir kembali sebagai Pelagian, dan segera menjadi pelengkap sempurna untuk operasi penyelaman di daratan Wakatobi.

Meskipun lini Pelagian bergaya vintage, akomodasi dan area sosialnya sama modernnya dengan kapal pesiar mewah kelas atas mana pun. Wakatobi tidak mengeluarkan biaya apapun untuk membawa Pelagian mencapai standar teliti yang sama dengan resor yang terkenal. Dekorasi kelas atas dibawa melalui kapal pesiar, yang menawarkan semua kenyamanan yang diharapkan seperti AC yang dapat dikontrol secara individual, dan pusat media modern dengan hiburan layar datar.

Bagi mereka yang mencari pengalaman mewah yang luar biasa, kamar utama Pelagian menyediakan akomodasi yang layak untuk hotel mewah dan merupakan salah satu kamar terbesar dan terlengkap yang dapat ditemukan di kapal selam. Kamar ini membentang di seluruh lebar kapal dan menempati seluruh bagian depan dek utama, menyediakan privasi dan akses mudah ke semua bagian kapal pesiar.

Fitur yang benar-benar membedakan Pelagian dari kebanyakan kapal selam kelas atas adalah layanan dan eksklusivitas. Daftar penumpang dibatasi hingga sepuluh tamu yang ditempatkan di lima kabin yang luas. Dengan awak 12 orang, penumpang dijamin akan menerima perhatian pribadi tingkat tertinggi yang lebih sesuai dengan kapal pesiar pribadi. Setiap hari, tim kuliner di dalam pesawat menciptakan makanan yang layak untuk restoran berbintang Michelin, menggabungkan cita rasa lokal yang segar ke dalam menu yang juga menampilkan favorit internasional.

Bersantap berlangsung di dalam salon utama atau di fantail, disajikan dengan latar belakang laut dan langit yang menakjubkan. Kapal pesiar ini menawarkan area makan dan lounge dengan pengatur suhu, ruang kamera khusus, dan area lounge luar ruangan yang terlindung dan terbuka, ideal untuk membaca atau bersantai dengan tenang.

Etos layanan utama Pelagian menyentuh semua aspek kehidupan di atas kapal, mulai dari layanan kabin dan makan yang penuh perhatian hingga persiapan menyelam dan dukungan di dalam air. Aktivitas menyelam dilakukan dari sepasang perahu selam yang dibuat khusus, dengan kru yang menangani semua manajemen peralatan.

Pemandu selam memberikan dukungan di dalam air bila diminta atau dibutuhkan dan ahli dalam menemukan lokasi subjek laut yang langka. Karena penyelaman dilakukan di lokasi lumpur perairan dangkal atau pada struktur dengan relief vertikal signifikan yang ideal untuk profil bertingkat, waktu dasar secara rutin melebihi 70 menit, dan jadwalnya memungkinkan hingga empat kali penyelaman sehari, termasuk penyelaman malam hari.

Setelah setiap penyelaman, para tamu diberikan handuk mint dan minuman segar saat mereka disambut kembali ke kapal untuk bersantai sementara kru mempersiapkan segalanya untuk penyelaman berikutnya.

Siap, Siap, Menyelam

Pelayaran tujuh hari Pelagian melalui Kepulauan Wakatobi mencakup beragam lingkungan bawah laut, dari dinding curam yang dilubangi oleh tonjolan di sepanjang tepi luar atol Karang Kaledupa dan Karang Kapota hingga peluang menyelam lumpur yang luar biasa di Teluk Pasar Wajo di Pulau Buton.

Pelagian juga menyusuri tepi barat daya Kepulauan Wangi Wangi dan Kaledupa, menghadirkan rangkaian terumbu karang yang indah, penurunan dan puncak vertikal yang dramatis, masing-masing memperlihatkan keanekaragaman hayati laut yang kaleidoskopik. Lereng dan dinding yang menjorok ke kedalaman ditutupi oleh pepohonan karang lunak besar berwarna cerah dan gorgonian berwarna merah, oranye, merah jambu, dan kuning. Dengan penurunan drastis dan jarak pandang yang biasanya melebihi 75 meter, lokasi ini ideal untuk mengambil gambar besar dan terkadang menyajikan spesies perairan terbuka seperti barakuda sirip hitam, penyu, dan pari elang.

Selain pemandangan laut yang menakjubkan, terdapat banyak temuan kecil lainnya. Hal yang menarik dari pelayaran Pelagian adalah banyaknya peluang untuk menemukan kuda laut kerdil, karena penyelaman dilakukan di daerah yang menjadi rumah bagi tiga spesies paling menonjol: Bargibant, Denise, dan Pontoh.

Menyelam kotoran

Elemen khas dari perjalanan Pelagian adalah penyelaman lumpur di sisi tenggara Pulau Buton. Lokasi yang menjadi contoh pengalaman penyelaman lumpur antara lain Cheeky Beach, Banana Beach, dan In Between. Lokasi-lokasi ini memiliki lereng yang landai dari garis pantai hingga kedalaman 100 kaki, dengan dasar seperti gurun yang sebagian besar terdiri dari pasir dan kerikil yang ditutupi sedikit sedimen ringan yang dapat dengan mudah teraduk oleh pasir yang salah tempat. sirip.

Bagi penyelam pemula, pertanyaannya mungkin adalah "Mengapa saya di sini?" – sampai Anda mulai melihat apa yang ada di sana! Penampakan pertama mungkin adalah wajah merah belut ular reptil yang menonjol dari pasir. Atau, mungkin wonderpus gurita, sedang jalan-jalan. Jika diamati lebih dekat, akan terlihat udang Coleman di atas bulu babi api dan udang mantis merak yang mirip alien, bersama dengan ikan gobi udang yang tinggal bersama teman sekamar udang alfaid, yang tampaknya melakukan semua pekerjaan.

Menyelam di Dermaga

Destinasi muck diving mana pun harus mencakup penyelaman dermaga, dan di Teluk Pasar Wajo, Pelagian memiliki tiga tempat untuk dicicipi: Dermaga Aspal, Dermaga Baru, dan Dermaga Ajaib. Masing-masing memberikan karakter dan daya tarik tersendiri.

Di antara favorit penggemar adalah Asphalt Pier. Penyelam dapat berburu dengan aman di sekitar bagian depan dermaga dan tiang pancang untuk menemukan udang gobi, ikan katak, ikan kalajengking daun dan hantu kuat, ikan pipa berpita, dan banyak lagi.

Tumpukan tiang di Dermaga Baru adalah tempat yang bagus untuk menemukan belut pita biru, ikan pipa bercincin, dan ikan kalajengking setan berduri, ladang puing yang berdekatan adalah tempat yang bagus untuk berburu gurita dan ikan gobi, yang berlindung dalam kerang, kaleng, dan botol.

Lalu ada Dermaga Ajaib. Meskipun tempat ini bisa produktif di siang hari, waktu antara senja hingga fajar adalah waktu yang benar-benar ajaib. Selain ikan mandarin yang terkenal, tempat ini juga menjadi rumah bagi berbagai invertebrata seperti sotong dan ikan cincin biru. gurita hingga nudibranch hingga cacing pipih, dan juga ikan kodok dan ikan singa bintik kembar.

Terumbu Karang, Tembok & Puncak

Bagian ketiga dari rencana perjalanan Pelagian menargetkan perairan dangkal, lereng, dan jurang curam yang kaya akan karang yang terletak antara Pulau Wangi Wangi dan Hoga. Di banyak lokasi, profil terumbu karang menjulang hingga satu atau dua meter dari permukaan, memudahkan penyelam membuat profil multi-level untuk memaksimalkan waktu dasar 70 menit atau lebih.

Di antara daftar luas situs di sekitar Wangi Wangi adalah Komang Reef. Gundukan laut yang memanjang ini hidup dengan pertumbuhan karang lunak dan bunga karang yang subur yang dipelihara oleh arus dan dipenuhi oleh banyak ikan yang mencapai puncaknya saat air pasang berubah. Situs lain diberi nama Pasar Ikan karena banyaknya kelompok ikan yang menarik perhatiannya, termasuk kelompok barakuda sirip hitam yang cukup besar.

Dalam perjalanan ke dan dari pangkalannya di Wakatobi Resort, Pelagian dapat berhenti di lokasi di tepi luar jalur perahu harian seperti gunung bawah laut Blade. Struktur yang tidak biasa ini terdiri dari serangkaian puncak bermata pisau yang berjalan secara paralel dan dihubungkan oleh punggung bawah yang membuat seluruh struktur tampak seperti bilah pisau bergerigi yang terletak di tepinya.

Ini hanyalah beberapa dari sekian banyak situs berkesan yang akan dialami penyelam di atas kapal Pelagian. Dan dengan menggabungkan pelayaran dengan menginap di Wakatobi Resort, para tamu dapat merasakan pengalaman terbaik yang ditawarkan Indonesia.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen